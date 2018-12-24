القوات الأفغانية تحرر 200 رهينة احتجزهم مسلحون في كابول

كابول - (د ب أ)

تمكنت قوات الأمن الأفغانية من تحرير 200 رهينة وقتلت مهاجمين اثنين قاما بشن هجوم بسيارة مفخخة في العاصمة كابول بالقرب من العديد من المباني الحكومية اليوم الاثنين، حسبما قال مسؤول.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن الرهائن كانوا من الموظفين العاملين في إدارة للشهداء والمعاقين.

وتابع رحيمي أن قوات الأمن الأفعانية تقوم بتطهير المنطقة من المسلحين وتحرير باقي الرهائن.

وقال شخص عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي إنه محتجز مع آخرين في وزارة الأشغال العامة.

وتابع الرجل "إنهم يقتلون الجميع.. ولا أعرف ماذا يمكن أن أفعل"، داعيا المواطنين إلى الدعوة لهم.

وأوضح رحيمي أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار، وبدأ المهاجمون في دخول المباني واحتجاز الرهائن.

وقامت الشرطة بتطويق المنطقة وانتشرت الوحدات الخاصة في مكان الهجوم.

وتابع المتحدث أن أربعة أشخاص أصيبوا حتى الآن.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن هجوم اليوم الاثنين هو الهجوم رقم 22 في كابول منذ كانون ثان/يناير هذا العام، وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 510 أشخاص وإصابة نحو ألف شخص آخرين في العاصمة فقط.