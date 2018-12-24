جيش الاحتلال يطلق النار على "مسلحين" متسللين في الجولان

تل أبيب- (أ ف ب):

أعلن ناطق عسكري اسرائيلي الإثنين أن جيش الاحتلال أطلق النار باتجاه "رجال مسلحين" تسللوا إلى هضبة الجولان التي تحتلها الدولة العبرية وضمتها، بالقرب من الحاجز الأمني الممتد على طول الحدود مع سوريا.

وقال إن الجنود أطلقوا النار باتجاه هؤلاء "الرجال المسلحين"، مكتفيا بالقول إن أيا من الجنود لم يجرح في هذا الحادث.

ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن محاولة التسلل هذه.

وأكد أن "الجيش سيواصل التحرك ضد انتهاكات السيادة الإسرائيلية على الجولان واتفاق فصل القوات الموقع في 1974" بعد حرب اكتوبر 1973.

وتحتل اسرائيل منذ 1967 الجزء الأكبر من هضبة الجولان وضمته في 1981، في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية.