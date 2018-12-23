بعد صورة نشرها ترامب.. "واشنطن بوست" تتحدث عن تكلفة ضخمة للجدار الحدودي

كتب – محمد عطايا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن أبعاد الجدار الحدودي الذي يسعى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بنائه بهدف منع دخول المهاجرين بلاده، موضحة أن السياج تكلفته هائلة، ولن يكون ذا فائدة تذكر، نظرًا لأن مواصفاته ستسمح لمهربي المخدرات بإدخال العقاقير الممنوعة إلى الداخل الأمريكي.

وأكدت الصحيفة أنه وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، يتم إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية بسبب النزاع حول بناء جدار يمنع تدفق المهاجرين من المكسيك إلى أمريكا.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب وعد خلال حملته الانتخابية في العام 2016، بحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، والعديد من القضايا الأخرى عن طريق بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن تغريدات ترامب حول الجدار كشفت عن مكوناته، موضحًا أن الألواح الخرسانية لن تدخل في تكوينه، ولكن "شرائح فولاذية" مرتفعة التكلفة.

أبعاد الجدار الفاصل

حللت "واشنطن بوست"، الصورة التي نشرها ترامب، مؤكدة أنها تظهر العديد من التفاصيل.

وأوضحت الصحيفة أن الصورة تظهر سيارات الجمارك وحماية الحدود وهي في الغالب سيارات الدفع الرباعي المتوسطة الحجم من طراز فورد، لافتة إلى أنه بالمقارنة بين السيارة التي ظهرت في صورة ترامب والحقيقية يمكن الوصول إلى أرقام دقيقة عن الارتفاع، ومن ثم تحديد ارتفاع السياج.

أوضحت الصحيفة الأمريكية أن مقارنة حجم السيارة بالحقيقي يؤثر لمعرفة الأبعاد الموجودة في التصميم الذي نشره ترامب، لافتة إلى أنه من خلاله يمن قياس ارتفاع السياج وعرضه.

بحسب الصورة الموضحة، فإن ارتفاع السياج أكبر بقليل من خمس سيارات دفع رباعي مكدسة فوق بعضها، وعرض السيارة يبلغ مسافة 10 شرائح كاملة من الجدار الحدودي.

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن شرائح الفولاذ أكثر عرضًا مما يظهر في الصورة بقليل، ويبلغ حوالي 0.254 متر، بينما الفراغات بين كل شريحة حوالي 0.2286 متر.

ارتفاع السياج وفقًا للحسابات السابقة، يبلغ حوالي 7.1 متر.

كم شريحة مطلوبة؟

ذكرت "واشنطن بوست"، أن عرض الشريحة الفولاذية الواحدة بالفراغ يبلغ حوالي نصف متر. وأن امتداد الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حوالي 3144.66 كلم، منهم 933.42 كلم موجود بها سياج آخر، ما يعني أن جدار ترامب سيقام فوق 2211.24 كلم.

وأكدت "واشنطن بوست"، أن جدار ترامب بحاجة إلى حوالي 4.6 مليون شريحة فولاذية لتغطية الامتداد الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وبحسب شبكة "CNBC "، ارتفع سعر الصلب أكثر مما كان عليه قبل عام بـ25%، نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب نفسه على الصلب الأجنبي.

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن كمية الفولاذ المطلوبة لبناء الجدار الحدودي، سيكلف وحده 1.4 مليار دولار أمريكي.

هل سيكون الجدار فعالًا؟

أوضحت الصحيفة أن الجدار الحدودي لن يكون فعالًا لمنع المهاجرين، ومهربي المخدرات من دخول الولايات المتحدة.

وأكدت أن العقاقير المخدرة تعبر الحدود بشكل غير مشروع بالفعل من خلال حيل يقوم بها المهربون لعبور الحدود بطرق مشروعة، مثل تهريبها في السيارات بشكل غير ملفت للنظر.

وكشفت "واشنطن بوست"، أن الجدار الحدودي الذي يتكون من شرائح فولاذية بينها فراغات عرضها 9 بوصات، سيسمح بعبور كميات من المخدرات، دون الحاجة إلى طرق مبتكرة لتهريبيها.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن الفراغ بين الشرائح الفولاذية لن يتمكن من حجز المهاجرين في الناحية المواجهة لأمريكا. ففي العام 2010، هرب سجين في ولاية تينيسي من زنزانته عن طريق تغطية نفسه بالشحوم والعبور بين القضبان التي يوجد بها فراغات 4.5 بوصة فقط.

وفي الصين، تضع المطاعم هناك منافسات لعبور بين فراغات عرضها 5.9 بوصة مقابل الحصول على طعام مجاني، أو المرور بين فراغات عرضها 7 بوصات ليحصل على مشروب مجاني.