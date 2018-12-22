كيف تجاهل ترامب نصيحة مساعديه وقرر الانسحاب من سوريا؟

كتب – سامي مجدي:

كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ملابسات وتفاصيل اتخاذ ترامب قراره بسحب القوات الأمريكية التي تساعد في قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

قال مسؤولون أمريكيون وأتراك إن قرار ترامب جاء على نحو متعجل دون حتى استشارة فريقه للأمن القومي أو حلفاء الولايات المتحدة، ووسط اعتراضات من أغلبية من ينخرطون من قال تنظيم الدولة الإسلامية.

قرار ترامب لم يكن مستبعدا بل إنه لمح إليه أكثر من مرة، في إطار سعيه لتنفيذ وعوده الانتخابية، لكن توقيته وطريقة إعلانه كان مفاجئا حتى لأقرب مساعدي ترامب وحلفاء الولايات المتحدة المشاركين معها في التحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

أعلن ترامب في وقت متأخر من مساء الأربعاء، رسميا بدء سحب قوات بلاده من سوريا قائلا:"بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".

مكالمة هاتفية

نقلت أسوشيتد برس الجمعة عن مسؤولين أمريكيين اثنين واخر تركي أن ترامب أعلن سحب قواته من سوريا في مكالمة هاتفية أجرها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، رافضا بذلك نصيحة كبار مساعديه.

دفع قرار ترامب وزير دفاعه جيم ماتيس إلى إعلان استقالته من منصبه في فبراير المقبل. وحاول مستشارون وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية إثناء ترامب عن قراره أو حتى تأجيله في الفترة التي تلت مكالمته مع أردوغان في 14 ديسمبر، بحسب الوكالة.

رفض البيت الأبيض رواية المسؤولين الأمريكيين والمسؤول التركي لما جرى في المكالمة بين ترامب وأردوغان. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاريت ماركيز "لا يمكن أن يكون ما ورد بشأن هذه القصة صحيحًا. من الواضح من السياق أن هذه الرواية الزائفة للأحداث هي من مصادر ليس لديها سلطة في هذا الموضوع، ربما من مصادر مجهولة في تركيا".

ورفضت وزارتا الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة التعليق على الرواية التي ورد خلال قرار سحب القوات. ويوجد في سوريا نحو ألفي جندي أمريكي يقدمون الدعم للقوات التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية منذ 2015.

ويخشى مسؤولون أمريكيون وحلفاء الولايات المتحدة من استعادة تنظيم الدولة الإسلامية لبعض قوته بعد انسحاب الولايات المتحدة وبالتالي إضعاف قوات سوريا الديمقراطية التي يهمين عليها الأكراد والتي تطاره التنظيم المتطرف في اخر معاقله في بلدة هجين في محافظة دير الزور السورية.

تقول صحيفة نيويورك تايمز إن مسؤولين في البنتاجون حاولوا إقناع ترامب بعدم سحب القوات، حتى لا يعيد المسلحون تجمعهم. ويقول هؤلاء المسؤولون إن سحب الجنود الأمريكيين من سوريا سوف يعني التنازل الكامل من حيث النفوذ لروسيا وإيران، حليفتي الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب نيويورك تايمز.

وقبل أيام قليلة، قال بريت ماكجورك، المبعوث الرئاسي الخاص بالتحالف الذي يقاتل مسلحي التنظيم: "لا أحد يقول إن مسلحي التنظيم سيختفون. وليس هناك أحد بهذه السذاجة. ولذلك نريد البقاء على الأرض حتى نضمن استمرار الاستقرار في تلك المناطق".

قرار تارمب يأتي بعد وقت وجيز من إعلان تركيا نيتها شن عملية عسكرية في مناطق شمال شرق الفرات وما تلاه من تحذيرات دولية منها تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية نفسها، وذلك في منطقة قدم فيها الأكراد تضحيات كبيرة لقتال التنظيم.

"قائمة نقاط"

قالت وكالة أسوشتيد برس إن الاتصال بين ترامب وأردوغان بعد يوم من اتفاق وزيري خارجية البلدين الأمريكي مايك بومبيو والتركي مولود تشاووش أوغلو على أن يبحث الرئيسان تهديدات أنقرة بشن عملية عسكرية ضد الأكراد المدعومين من واشنطن في شمال شرق سوريا، حيث تتمركز القوات الأمريكية.

قال المسؤولون إن بومبيو وماتيس وأعضاء اخرين في فريق الأمن القومي أعدوا قائمة بالنقاط التي يتناولها ترامب في حديثه مع أردوغان، حتى يجعله يتراجع عن تهديده بشن عمله عسكرية.

لكن المسؤولين قالوا إن ترامب، الذي قبل في السابق مثل هذه النصيحة وأقنع الرئيس التركي على عدم مهاجمة الأكراد وتعريض القوات الأمريكين للخطر، تجاهل النص المكتوب هذه المرة.

عوضا عن توصيات مساعديه، اتخذ ترامب جانب أردوغان، بحسب الوكالة الأمريكية.

في الأيام التي تلت اتصال 14 ديسمبر، بقى ترامب ثابتا على موقفه أمام كل من سعوا جاهدين لإقناعه بالعودة في قراره أو على الأقل تأخيره، حتى يمنح الجيش الأمريكي والقوات الكردية فسحة من الوقت للتجهيز لانسحاب منظم.

قال أحد المسؤولين "نقاط الحديث كانت شديدة الحزم." وأوضح أن ترامب كان أمامه نصيحه بأن يعارض بشكل واضح الغزو التركي لشمال سوريا وأن يقترح أن تعمل الولايات المتحدة وتركيا معا لمعالجة المخاوف الأمنية لأنقرة.

"الجميع قال صُد وحاول أن تقدم (لتركيا) شيئا ما يشكل فوزا صغيرا، من الممكن أن يكون السيطرة على أراض على الحدود، شيء من هذا القبيل."

"لماذا ما زلتم هناك؟"

في المكالمة، سرعان من وضع أردوغان ترامب في موقف دفاعي، وذكره بأنه قال مرارا أن السبب الوحيد لوجود القوات الأمريكية في سوريا هو إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية وأن التنظيم هُزم بنسبة 99 في المئة.

وجه أردوغان سؤاله لترامب: "لماذا ما زلتم هناك؟" وأضاف أن الأتراك يمكنهم التعامل مع بيقة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب المسؤول الأمريكي الثاني.

أثناء وجود أردوغان على الخط، سأل ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي كان يستمع للمكالمة، لماذا لا تزال القوات الأمريكية باقية في سوريا إذا كان ما يقوله الرئيس التركي صحيحا، بحسب المسؤولين.

أجبر بولتون على الإقرار بأن النقطة التي أثارها أردوغان تلقى دعما من وزير الدفاع ماتيس ووزير الخارجية بومبيو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيم جيفري والمبعثو الخاص للتحالف الذي يقاتل الدولة الإسلامية برت ماكغورك الذي كان قد قال إن داعش يسيكر فيط على 1 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها ذات يوم، بحسب المسؤولين.

غير أن بولتون أكد أن فريق الأمن القومي بأكلمه وافق على أن الانتصار على الدولة الإسلامية يجب أن يكون دائم وثابت، وهذا يعني أكثر من استعادة الأراضي منه.

لم يعدل ترامب عن قراره، بحسب المسؤولين الذين قالوا إن الرئيس سرعان مع استسلم بأن تعهد بالانسحاب ما تسبب في صدمة لبولتون وأردوغان.

أردوغان الذي أُخذ على حين غرة، حذر ترامب من الانسحاب المتعجل، بحسب أحد المسؤولين الذي أضاف أن تركيا رغم أنها قامت بعمليات غزو في سوريا في السابق، إلا أنها ليس لديهم القوات الضرورية المعبأة على الحدود حتى تحركها إلى داخل سوريا للسيطرة على مساحة كبيرة في شمال غرب سوريا حيث تتمركز القوات الأمريكية.

انتهت المكالمة بترامب وهو يكرر لأردوغان أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من سوريا، دون أن يقدم أية تفاصيل حول كيفية تنفيذ ذلك، بحسب المسؤولين.

محاولات في مهب الريح

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال المسؤولونه إن فريق الأمن القومي سعى للتوصل إلى خطة من شأنها إلغاء قرار الانسحاب أو تأخيره أو الحد من تداعياته.

يوم الاثنين التالي (17 ديسمبر)، التقى ماتيس وبومبيو وبولتون في البيت الأبيض في محاولة لرسم مسار وسط. لكن كبير موظفي البيض الأبيض المنتهية ولايته جون كيلي، ومايك مولفاني، المقرر أن يخلفه، أخبرا الثلاثة (ماتيس وبومبيو وبولتون) أن ترامب عازم ومصمم على الانسحاب، وأنه لن يؤخره أو يلغيه، بحسب المسؤولين.

قال المسؤولون الثلاثة (وزيرا الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومي) اجتمعوا مرة أخرى صباح الثلاثاء في محاولة لإنقاذ الوضع، لكن محاولاتهم ووجهت بالرفض مرة أخرى.

كان البيت الأبيض يريد الإعلان عن القرار يوم الثلاثاء - وقد قررت السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز عقد مؤتمر صحفي نادر إعلان قرار ترامب. لكن البنتاجون أقنع ترامب بالتوقف لأن خطط الانسحاب لم تكن مكتملة ولم يتم إخطار الحلفاء والكونجرس، وفقا للمسؤولين الذين قالوا إن أول دولة بعيدا عن تركيا، يتم إبلاغها بالانسحاب الوشيك هي إسرائيل.

بدأت أنباء الانسحاب الوشيك تتسرب صباح الأربعاء بعد أن شرع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل في إبلاغ قادته على الأرض والأكراد بالقرار.

وقالت السكرتيرة الإعلامية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، إن القوات الأمريكية بدأت بالفعل العودة إلى الولايات المتحدة. وأضافت أن واشنطن وحلفاءها مستعدون للعودة على كل المستويات للدفاع عن المصالح الأمريكية في أي وقت.