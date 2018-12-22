السعودية تؤيد طرد ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين اثنين

الرياض- (د ب ا):

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة للإجراءات التي اتخذتها جمهورية ألبانيا "الشقيقة" بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين أحدهما السفير الإيراني، وذلك لتورطهما بنشاطات "إرهابية" تضر بأمن ألبانيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر قوله، في ختام تصريحه، أن "المملكة العربية السعودية سبق وأن أكدت مرارًا على خطورة الدعم الإيراني للإرهاب وحاجة المجتمع الدولي للتعامل معه بحزم".

كانت وزارة الخارجية الألبانية قد اعلنت الأربعاء الماضي أنه تم طرد دبلوماسيين إيرانيين كانا يخططان لأعمال تهدد أمن البلاد .

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار ألبانيا .