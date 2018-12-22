حول العالم في 24 ساعة: حالة طوارئ وحظر تجول في ولاية ومدينتين سودانيتين
كتب – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في ولاية "النيل الأبيض" السودانية على خلفية الاحتجاجات، واستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب 40 آخرون، في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
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