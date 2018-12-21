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    أسوشيتدبرس: إيران تطلق صواريخها باتجاه حاملة طائرات أمريكية في الخليج

    10:06 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
    أسوشيتدبرس: إيران تطلق صواريخها باتجاه حاملة طائرات أمريكية في الخليج

    القاهرة - مصراوي:

    أطلقت سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية "جون ستينيس" التي دخلت مياه الخليج لأول مرة منذ عام 2001.

    وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية بأن حاملة الطائرات دخلت مياه الخليج اليوم الجمعة، لأول مرة منذ هجمات الـ11 من سبتمبر في نيويورك وواشنطن عام 2001.

    وذكرت الوكالة أن السفن التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تتابع حاملة الطائرات ومجموعة السفن المرافقة لها عن كثب، وأطلقت صواريخ باتجاهها بالإضافة إلى تحليق طائرة دون طيار بالقرب منها.

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