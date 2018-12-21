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النائب العام الياباني يصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس نيسان السابق

07:16 ص الجمعة 21 ديسمبر 2018
النائب العام الياباني يصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس نيسان السابق

كارلوس غصن

طوكيو - (د ب أ):

أصدر مكتب النائب العام في اليابان مذكرة اعتقال جديدة من أجل احتجاز رئيس نيسان السابق كارلوس غصن، حسبما ذكرت تقارير وسائل إعلام يابانية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالات الأنباء اليابانية إنه متهم بخيانة الأمانة.

ورفض متحدث باسم مكتب النائب العام تأكيد صحة التقارير.

وكانت محكمة يابانية رفضت يوم الخميس الماضي تمديد فترة احتجاز غصن قبل المحاكمة.

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