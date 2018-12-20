المبعوث الأمريكي بالأمم المتحدة: ملتزمون بالقضاء على داعش في سوريا

نيويورك (د ب أ)

قال المبعوث الدبلوماسي الأمريكي لدى الأمم المتحدة رودني هانتر، اليوم الخميس، أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الدائر في سوريا، إن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بالقضاء التام على تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في سوريا".

وقال هانتر إن واشنطن: "ستستخدم أيضا كل أدوات قوتنا الوطنية للضغط من أجل انسحاب القوات المدعومة من إيران في ذلك البلد الذي مزقته الحرب".

وقال السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية، فرانسوا ديلاتر، إن باريس على اتصال وثيق بواشنطن بشأن جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأضاف ديلاتر أنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة تجنب أي ظهور للإرهاب، وضمان أمن جميع الشركاء الأمريكيين على الأرض، وذلك فضلاً عن سكان الشمال السوري.

وقال ديلاتر إنه تم إضعاف داعش، لكن "المعركة لم تنته".