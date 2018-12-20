القوات الأمريكية بالرقة ترفض مقابلة المحتجين على خروجها من سوريا

دمشق (د ب أ)

رفضت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة لها بريف الرقة الشمالي، استقبال أو الحديث مع العشرات من أهالي المنطقة المحتجين على خروجها من سوريا.

وقالت مصادر محلية في محافظة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية الْيَوْم الخميس أن " الجنود الأمريكان في قاعدة خراب عشق شمال غرب بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، رفضوا استقبال والحديث مع العشرات الذين قدموا إلى القاعدة احتجاجا على خروج القوات الأمريكية من سوريا".

وأكدت المصادر أن "الجنود طلبوا من المجتمعين عدم الاقتراب من القاعدة بشكل كامل، وحذر حراس القاعدة وهم من الأكراد المجتمعين بعدم الاقتراب".

وغادر الجنود الأمريكان نقطة المراقبة في قربة بئر عاشق 8 كم شرق تل أبيض مساء أمس باتجاه القاعدة الأمريكية في خراب عشق.

وقدرت مصادر إعلام عدد الجنود الأمريكان في محافظة الرقة بحوالي 200 عنصر.

وتوجه العشرات من عناصر وحدات الحماية الكردية، وبعض الإدارات التابعة لها بالتجمع أمام قاعدة خراب عشق وصرين احتجاجا على سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس عن البدء ببرنامج انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، بعد الانتصار على تنظيم "داعش"، حسب وصفه، في وقت اعتبرت "قسد" هذه التصريحات "خيانة" وطعنة في الظهر.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي دعا الأحزاب الكردية إلى اجتماع عاجل في بلدة.