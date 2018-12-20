وزير الخارجية الأردني ونظيره السعودي يبحثان هاتفيًا المستجدات الإقليمية

عمان (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عددًا من المستجدات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل الأزمات الإقليمية ويخدم المصلحة العربية المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تم خلال الاتصال التأكيد على استمرار عملية التنسيق والتشاور والعمل على زيادة التعاون الثنائي بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تحظى مسيرة تطورها المتنامية برعاية مباشرة من الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.