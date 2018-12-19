مسؤول أمريكي: ترامب لم يناقش مع أدرووغان قرار الانسحاب من سوريا ولكن أبلغه به

كتب – مصراوي:

قال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب لم يناقش مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان قرار الانسحاب من سوريا، ولكنه أبلغه به، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وذكر مسؤول أمريكي في وقت سابق من اليوم، أن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، جاء بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره التركي يوم الجمعة الماضية.

وقال "كل شيء حدث بعد ذلك هو في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تلك المكالمة".

أعلن البيت الأبيض، أن قواته بدأت بالانسحاب من سوريا، موضحًا أن بلاده انتصرت على تنظيم داعش، ومؤكدًا أن النصر لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.

وأكد البيت الأبيض اليوم الاربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إن بلاده هزمت تنظيم داعش في سوريا، وهذا سبب وجود قواته هناك، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".