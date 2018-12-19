برلين: ميركل لا تخطط لإجراء تعديل وزاري

برلين - (د ب أ):

صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء بأن المستشارة انجيلا ميركل " لا تخطط لإجراء تعديل وزاري".

وأضاف المتحدث أن أي سؤال آخر سيكون غير ضروري.

كان فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي، لوح مساء أمس الثلاثاء برغبته في الحصول على حقيبة وزارية في الائتلاف الحاكم الذي يضم إلى جانب التحالف المسيحي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

يأتي ذلك بعد أن فشل ميرتس في تولي منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل خلال الانتخابات التي أجريت مطلع الشهر الجاري، وقال ميرتس في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" أمس: "أستطيع أن أتصور إمكانية إسناد مثل هذا المنصب لي بناء على خبرتي في الاقتصاد والسياسة".

غير أن ميرتس قال في الوقت ذاته إن "الأمر ليس بيدي ولكنه خاص بالمستشارة"، وأوضح ميرتس الذي خسر الانتخابات أمام أنجريت كرامب كارنباور التي تحظى بدعم ميركل، أنه "جدد عرضه العودة بكل قوة للسياسة والتخلي من أجل ذلك عن نشاطه الوظيفي الحالي" على الرئيسة الجديدة للحزب المسيحي الديمقراطي، خلال لقاء جمعهما.

كانت كرامب-كارنباور تحدثت مع ميرتس يوم الخميس الماضي.