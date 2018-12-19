رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يقوم بأول زيارة لتونس

تونس - (د ب أ):

أجرى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون زيارة إلى تونس هي الأولى من جانب رئيس حكومة كوري جنوبي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 49 عاما.

وقال لي في تصريحات خلال لقائه مع الجالية الكورية ورؤساء مكاتب الشركات الكورية في تونس: "سأبذل قصارى جهدي لتطوير هذه العلاقات تعويضا لتأخر نموها خلال السنوات الماضية"، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأشار "لي" إلى عدم إجراء أي تبادل بين البلدين على مستوى القمة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1969، قائلا إن ، ذلك يعني أن الحكومات السابقة كانت تعرب عن عزمها تنويع علاقاتها الدبلوماسية إلا أنها لم تنفذ ذلك بصورة جيدة.

وقال إن هناك بعض المهام للحكومة من أجل الجاليات والاقتصاديين العاملين في الخارج، وهي تحسين العلاقات مع الدول وجعل المواطنين فخورين بوطنهم.

وذكر أنه كانت هناك صورة سلبية في العالم عن كوريا الجنوبية بوصفها دولة فقيرة وغير مستقرة وغير سلمية لفترة طويلة في الماضي، "إلا أن الكوريتين تبحثان عن السلام بعد إنهاء العداء الطويل بينهما"، مؤكدا أنه "مازال هناك طريق طويل يجب قطعه أمام الحكومة، إلا أنها ستواصل جهودها".

وأضاف أن "الرئيس مون جيه-إن يخطو خطوات على طريق السلام على الرغم من الصعوبات الداخلية، الأمر الذي يؤدي إلى تقييمات إيجابية من المجتمع الدولي".

وقال رئيس الجالية الكورية في تونس، جانج جونج-جين، إن تونس بلد ذو إمكانيات نمو كبيرة على أساس الديمقراطية والاستقرار السياسي، معربا عن أمله في توسيع التعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية والبشرية بين البلدين.

ووصل رئيس الوزراء"لي" إلى تونس أمس قادما من الجزائر، في إطار جولة خارجية له تشمل الجزائر وتونس والمغرب، واستقبله رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لدى وصوله إلى تونس.