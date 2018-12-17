التحالف العربي: الحكومة اليمنية الشرعية تتسلم موانئ الحديدة قريبا

الرياض (أ ش أ)

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، اليوم الإثنين، إن الحكومة اليمنية الشرعية ستتسلم موانئ الحديدة قريبا.

وأضاف المالكي- في مؤتمر صحفي - أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ اتفاق استوكهولم، مضيفا إن مليشيات الحوثي الآن تحت الاختبار أمام المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاق.

وأشار إلى أن جلوس الحوثيين على طاولة المفاوضات يعود إلى الضغط العسكري الذي مورس عليها في كافة الجبهات، موضحا أن التحالف يدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي، وملتزم بذلك.

وأوضح المالكي أن الهدنة التي تم توصل إليها في إطار بنود اتفاق السويد، ستدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف هذه الليلة، مضيفا "ستكون هناك إجراءات عدة لمراقبة مدى تنفيذ المليشيات والتزامها بالهدنة".

وأكد أن الاتفاق يتضمن بنودا خاصة بتطبيق الهدنة، وهناك شخصيات أممية تم تعيينها لمراقبة وتنفيذ هذه البنود، وأن أي اختراق لاتفاق الحديدة سيتم التبليغ عنه.