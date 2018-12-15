الرئيس العراقي يدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة

بغداد - (د ب أ):

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت إلى الاسراع والسعي الجاد لإكمال المناصب الوزارية الشاغرة في الحكومة الحالية.

وقال صالح، خلال حضوره احتفالية النصر على داعش الذي أقامه تحالف البناء: "علينا تجاوز التعثر السياسي الراهن بالركون إلى المصلحة الوطنية العليا، ولا ينبغي التهوين من ضرر التعثر السياسي الراهن على مسار العمل المتوقَّعِ منا جميعا في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مهمته الوطنية الصعبة والحساسة".

وأضاف أن "الإسراع في إكمال تشكيل الحكومة يعد رسالة ضرورية من الكتل السياسية للشعب العراقي وتقديره لتضحياته ، وأن الحراك السياسي يجب أن لا يتحول الى خلافٍ يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسستها، ويجب طي هذه الصفحة بالتسامح والتواصل مع البعض لكي نعطي لشبابنا الأمل".

ويسعى الرئيس العراقي برهم صالح إلى إيجاد حلول من أجل حسم عملية استكمال "الكابينة" الوزارية والشواغر فيها خلال جلسة البرلمان المقبله يوم الثلاثاء، بعد لقاءات متواصلة مع الزعامات العراقية.

ولا تبدو الأجواء مهيأة لحسم إعلان سد الشواغر في الحكومة العراقية بشكل كامل على خلفية عدم حسم أسماء المرشحين لحقائب الداخلية والدفاع والعدل والهجرة والمهجرين، فيما يوجد اتفاق كامل من جميع الكتل البرلمانية على المرشحين لحقائب الثقافة والتعليم العالي والتخطيط والتربية.