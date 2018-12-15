المدمرة الصينية "تايب 55".. نقلة نوعية فى منظومات القتال البحري

بكين (أ ش أ)

شكلت المدمرة الصينية "تايب 55" التى تم تدشين اولى قطعها فى ميناء ديلان الحربى بجنوب الصين فى يونيو 2017 نقلة نوعية فى عالم الدفاع البحرى .

ويقول الخبراء انها ستكون اساسا لعمليات التطوير للاجيال القادمة من المدمرات البحرية الصاروخية، ووفقا لدورية جلوبال تايمز الدفاعية، تتسلح المدمرة الصينية الجديدة بمنظومات للقصف الصاروخي تعمل بالنظام الكهرومغناطيسي فى سابقة هى الأولى من نوعها فى عالم القتال البحري.

وأشارت الدورية الى أن الصين تخطط لانتاج 10 قطع من هذا النوع المتطور من المدمرات التى تزن 10 آلاف طن للقطعة الواحدة وذلك كمرحلة أولى.. كذلك ستعتمد مدمرات الجيل الجديد التى تقوم الصين بتطويرها وانتاجها على العمل بمحركات كهربائية ذاتية التوليد وهو ما سيجعلها قادرة على تنفيذ المهام الطويلة بدون الحاجة الى التزود بالوقود والرسو فى موانىء وذلك بفضل محركاتها الكهربائية المعتمدة على مولدات عملاقة للطاقة مركبة فى بدن المدرات .

تجدر الاشارة الى ان الصين كانت قد اعلنت فى يناير من العام 2018 عن باكورة انتاجها من مركبات الانزال والابرار البحرى "تايب 072 " والتى تعمل أيضا بالكهرباء ذاتية التوليد وتستخدم فى أعمال الايصال لوحدات الكوماندوز البحرى ومركباته .