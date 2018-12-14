بلجيكا وهولندا و3 دول عربية.. كيف ألهمت "السترات الصفراء" الفرنسية دول العالم؟ (صور)

كتب - هشام عبدالخالق:

استطاعت حركة "السترات الصفراء" جذب انتباه الملايين حول العالم، خاصة بعد المظاهرات العنيفة التي تخللتها اشتباكات مع الشرطة في أشهر شوارع العاصمة الفرنسية باريس الشانزلزيه، والتي نتج عنها إصابة المئات واعتقال الآلاف من أبناء باريس.

وحققت "السترات الصفراء" مطالبها، وتمكنت من "تركيع" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن الإثنين الماضي في خطاب متلفز عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في فرنسا بداية من العام المقبل وطالب أصحاب العمل بتقديم علاوات ستكون معفية من الضرائب.

وامتدت حركة "السترات الصفراء" خارج الحدود الفرنسية لتشمل عدة دول أوروبية بل وعربية، من بينها هولندا وبلجيكا والعراق والأردن وتونس.

هولندا

تزامنًا مع انطلاق "السترات الصفراء" في باريس، بدأت حركة أخرى في هولندا التظاهر ضد الحكومة بدعوة من مجموعات مختلفة وخاصة اليمينية المتطرفة،

وتهدف للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والاحتجاج على عدة مواضيع مختلفة بينها ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، وسن التقاعد، والغلاء في قطاعي الصحة والتعليم، ومشكلة اللاجئين.

وعلى غرار "السترات الصفراء"؛ أطلق المتظاهرون في هولندا على أنفسهم لقب "السترات الحمراء"، وشددت الحركة في بيان لها الثلاثاء الماضي على أنه ينبغي على حكومة رئيس الوزراء مارك روته "السيئة منذ أعوام" أن تنتهي، وطالبوا بتأسيس هولندا اجتماعية.

وقالت السترات الحمراء، في إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها ستنظم في مدينة أوترخت مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة الأحد المقبل.

وأضافت أن مظاهرات السترات الصفراء التي انطلقت من فرنسا، سيطر عليها اليمينيون المتطرفون في هولندا، لذا تم تفعيل "السترات الحمراء".

وكان العشرات من المحتجين تجمعوا السبت في شوارع عدد من المدن الهولندية، على رأسها لاهاي، ونيميجن، وماستريخت، وألكمار، ويوفاردن إن جرونينجنو، استجابة للدعوات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على سياسات الحكومة.

وتظاهر نحو 200 شخص من أنصار "السترات الصفراء" أمام البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي؛ ما دفع الشرطة الهولندية إلى إغلاق المبنى حينئذ.

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بتوقيف الشرطة متظاهرين اثنين في مدينة لاهاي، وثالث كان يقود مظاهرة في مدينة ماستريخت، جنوبي البلاد.

بلجيكا

كانت بلجيكا من أوائل الدول التي امتدت إليها حركة "السترات الصفراء" والتي بدأت من فرنسا.

وفي مظاهرات انطلقت -السبت الماضي- في العاصمة البلجيكية بروكسل، شارك حوالي 1000 شخص في الاحتجاجات وتم اعتقال 400 شخص منهم، واشتبك المحتجون مع الشرطة وألقوا بعض الحجارة وأشياء أخرى.

واعتقلت الشرطة البلجيكية، في 30 نوفمبر أيضًا عشرات المشاركين في تظاهرة لـ"السترات الصفراء"، وقالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل، إنه "تم اعتقال 60 متظاهرا لإرباكهم النظام العام"، خلال مشاركتهم في تظاهرة تعد امتدادا لحركة "السترات الصفراء" التي بدأت في فرنسا.

العراق

في العراق، انطلقت تظاهرة نظمها سكان محافظة البصرة يوم 5 ديسمبر الجاري وفرقتها قوات الأمن العراقية.

وتظاهر سكان البصرة احتجاجًا على سوء الخدمات وانعدام فرص العمل، فضلًا عن المطالبة بتنفيذ الوعود الحكومية التي أطلقها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قبل بضعة أيام من انتهاء فترة حكمه، وحاولوا اقتحام مبنى المحافظة.

ونتيجة لذلك دعا رئيس المجلس العشائري في البصرة رائد الفريجي، محافظ البصرة أسعد العيداني، إلى تقديم استقالته على الفور إثر "العجز التام" عن تقديمه الخدمات للسكان، ومحاولته الاعتداء على أحد المتظاهرين.

وقال الفريجي لوسائل إعلام عراقية، إن "العيداني فشل في أداء مهامه منذ توليه المنصب، وهو عاجز تماما عن التفاعل مع مجريات الأحداث الساخنة التي تشهدها البصرة"، مشيرًا إلى أنه يتوجب على محافظ البصرة تقديم استقالته وترك البصرة تواجه مصيرها المتردي منذ عدة سنوات".

وكان المحافظ أسعد العيداني، اعتدى على أحد المتظاهرين عقب خروجه من مبنى الحكومة المحلية وتعرض سيارته الخاصة للاعتداء من قبل عدد من متظاهري السترات الصفراء، ما دفعه إلى إيقاف سيارته ومحاولة التهجم على أحدهم.

الأردن

في الأردن، أقدم عدد من المحتجين الذين يرتدون السترات الصفراء، في لواء الطيبة (شمال الأردن)، على إغلاق أحد الشوارع الرئيسة بالإطارات المشتعلة والحجارة مساء أمس الأربعاء، احتجاجًا على قرارات اقتصادية للحكومة، على غرار حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية التي شهدتها فرنسا خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما ذكرت وكالة (د ب أ) فقد ارتدى الناشطون، سترات صفراء وقال أحد شهود العيان للوكالة: "هذا الاحتجاج يأتي لإيصال رسالة للحكومة، مفادها أن المواطن الأردني لم يعد يحتمل الظروف الاقتصادية خاصة بعد قانون ضريبة الدخل الذي أُقر مؤخرًا".

ويرفع القانون حد الإعفاءات للأفراد إلى 14 ألف دولار، والأسر إلى 28 ألف دولار لعام 2019، ليصبح 12.7 ألفاً للأفراد و25.4 ألفاً للأسر، اعتباراً من عام 2020.

ويعفي نفقات الأسر على الصحة والتعليم، بحد أقصى 4500 دولار اعتبارًا من عام 2020، فضلاً عن إعفاء إضافي لذوي الإعاقة بقيمة 3000 دولار لكل حالة.

وقال مصدر أمني إن "الأجهزة الأمنية تحركت إلى مكان أعمال الشغب فور تلقيها البلاغ".

وأضاف المصدر"أنه عند وصول أفراد القوة الأمنية إلى المكان تبين أن المحتجين غادروه"، مشيرا إلى أنه تمت إعادة فتح الطريق من قبل الأجهزة المعنية وفتح تحقيق بالحادثة.

تونس

في تونس اختلف لون السترات، حيث أعلنت مجموعة من الشباب التونسي تأسيس حملة "السترات الحمراء".

ويقول مؤسسو الحملة على صفحتهم إنها تهدف لـ "إنقاذ تونس" عبر الاحتجاج المدني السلمي حسب ما جاء في نص البيان التأسيسي.

ويتابع البيان إن "السترات الحمراء" هي "خطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم"، وحملة السترات الحمراء مستمدة من حملة السترات الصفراء، التي نظمت احتجاجات واسعة النطاق في فرنسا.