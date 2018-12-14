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    فرنسا تنشر الآلاف من أفراد الشرطة غدًا استعدادا لـ "السترات الصفراء"

    05:54 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
    فرنسا تنشر الآلاف من أفراد الشرطة غدًا استعدادا لـ "السترات الصفراء"

    أرشيفية

    باريس (أ ش أ)

    تعتزم السلطات الفرنسية نشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة غدًا السبت في جميع أرجاء البلاد، إلى جانب نشر 8 آلاف آخرين في العاصمة باريس استعدادًا للتعامل مع احتجاجات حركة "السترات الصفراء" المتواصلة للأسبوع الخامس.

    وقال قائد شرطة باريس، ميشال دلبيش - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" لأوروبية اليوم الجمعة - إن المخاوف ما زالت قائمة فيما يتعلق بتسلل الجماعات العنيفة إلى الاحتجاجات، مضيفًا "علينا أن نكون على استعداد لأكثر الاحتمالات سوءًا"لافتا الى انه من المقرر أن يحمي ضباط مكافحة الشغب المعالم التاريخية مثل "قوس النصر" إلى جانب منع المحتجين من الاقتراب من القصر الرئاسي.

    ولفتت الشبكة الاوروبية إلى أن حركة "السترات الصفراء"- على ما يبدو - قد هدأت منذ أن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي عن حزمة من الاجراءات لمساعدة الفقراء العاملين، ومع ذلك، فإنه تم رصد العديد من الأشخاص المرتديين للسترات الصفراء اليوم يقيمون بحشد الحواجز خارج المدن.

    تجدر الإشارة إلى أن حركة "السترات الصفراء" كانت قد بدأت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب على الوقود، إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.

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