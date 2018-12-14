تقارير: الصين تعتزم استئناف شراء الذرة الأمريكية الشهر المقبل

بكين- (د ب أ):

تستعد الصين لاستئناف شراء الذرة الأمريكية اعتبارا من شهر يناير المقبل، حسبما أفادت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الصين ربما تشتري ثلاثة ملايين طن، على الأقل، من الذرة الأمريكية، وأنها ستبدأ الواردات على الأرجح في يناير المقبل بعد انتهاء صفقات شراء فول الصويا.

وتدرس الحكومة الصينية أيضا العديد من الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية المفروضة على الذرة الأمريكية، بنسبة 25 بالمئة، عندما يتم استئناف عمليات الشراء.

وذكرت "بلومبرج" أن من بين الخيارات المطروحة إدراج جميع صفقات الشراء في حصة الواردات التي تبلغ 7.2 مليون طن والتي تفرض عليها رسوم محدودة، أو شراء الذرة خارج هذه الحصة، ثم إعادة سداد قيمة الرسوم الجمركية للمستوردين، أو تأجيل صفقات الشراء لحين رفع الرسوم الجمركية المفروضة.

ولم تتخذ الحكومة الصينية قرارا بشأن هذه التفاصيل حتى الآن، ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة التجارة الصينية في هذا الصدد.