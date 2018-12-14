إصلاح منطقة اليورو والهجرة على جدول أعمال اليوم الثاني للقمة الأوروبية

بروكسل - د ب أ:

من المقرر أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على حزمة من الاصلاحات الخاصة بتدعيم منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

كما سيناقش الزعماء في اليوم الثاني من القمة الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل عددا من القضايا المهمة، مثل الهجرة وجهود مواجهة الأخبار الكاذبة.

يأتي اليوم الثاني للقمة في أعقاب مناقشات استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، تناولت تطورات مسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعدما سعت رئيسة وزراء بريطانيا إلى ضمانات من شأنها أن تساعد في الحصول على موافقة البرلمان الانجليزي على اتفاق الانسحاب من التكتل.

ومن المقرر أن يناقش القادة صباح اليوم الجمعة إجراءات لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بغية تعزيز إدارة وصول المهاجرين إلى التكتل.

وشهدت أوروبا تراجعا كبيرا في أعداد المهاجرين الذين يتمكنون من الوصول إلى القارة منذ أوج أزمة المهاجرين في عام 2015-2016، ورغم ذلك تظل القضية ذات حساسية سياسية، وربما تؤدي إلى حشد الأحزاب الشعبوية الأوروبية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة العام المقبل.

ومازال الخلاف قائما بين الدول الأعضاء بشأن النهج المستقبلي فيما يتعلق بالاصلاحات في نظام اللجوء الخاص بالاتحاد الأوروبي، والتي تأخرت كثيرا.

وفي وقت لاحق اليوم، يوجه الزعماء الأوروبيون جهودهم إلى الاصلاحات الخاصة بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بهدف تقويتها لمجابهة الصدمات المستقبلية، المحتملة.

ومن المتوقع أن يعتمد القادة حزمة إجراءات، وافق عليها بالفعل وزراء مالية التكتل، تتعلق بإنشاء صندوق انقاذ مالي للتدخل ومساعدة الدول الأعضاء التي تواجه اضطرابات اقتصادية.

وليس من المتوقع تحقيق تقدم كبير في القضية الساخنة المتعلقة بميزانية منطقة اليورو.

وكانت فرنسا قدمت مقترحا بإنشاء صندوق بمليارات اليورو من أجل تعزيز الاستثمار والاصلاحات في الدول الأعضاء.

ولا تتحمس ألمانيا لهذا المقترح الفرنسي، مما أدى إلى التوصل إلى حل وسط، ربما ينتج عنه إنشاء صندوق صغير داخل الإطار القائم للاتحاد الأوروبي.

ويتوقع أن يطالب زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بإعداد خطة في هذا الإطار بحلول يونيو عام 2019، وفقا لمسودة بيان ختامي اطلعت عليه وكالة الانباء الألمانية.