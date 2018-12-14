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ترامب يوقع قانونا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات

07:01 ص الجمعة 14 ديسمبر 2018
ترامب يوقع قانونا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا لتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية.

وكان الكونجرس الأمريكي قد مرر - الصيف الماضي - مشروع القانون الذي يمنح السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته؛ اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس الراحل السادات في 25 ديسمبر .

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