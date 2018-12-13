إصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

رام الله (أ ش أ)

أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعديد بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الخميس، بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة 8 مواطنين بالرصاص المطاطي والعديد بالاختناق، مع استمرار المواجهات.

وفي الخليل جنوب الضفة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل مخيم العروب بالبوابة الحديدية، فيما شق مستوطنون طريقا قرب مستوطنة "كريات اربع" ونصب جنود الاحتلال عدة حواجز عسكرية على الشوارع.