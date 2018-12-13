العفو الدولية: تخريب داعش لأراضي الإيزيديين الزراعية "جريمة حرب"

سنجار- (أ ف ب):

اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الخميس أنّ ما قام به تنظيم داعش من "تدمير وحشي ومتعمّد" لأراضي الإيزيديين الزراعية في العراق يرقى إلى "جرائم الحرب" وما زال، بعد عام على دحر التنظيم الجهادي، يحول دون عودة مئات آلاف العراقيين لمناطقهم الريفية المدمّرة.

وقالت المنظمة في تقرير نشرت مقتطفات منه باللغة العربية على موقعها الإلكتروني إنّه "في إطار حملتها الوحشية ضدّ الأقلية الإيزيدية في شمال العراق، ارتكبت الجماعة المسلّحة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما قامت بتخريب آبار الري ودمّرت البنى التحتية الزراعية الأخرى".

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرها وعنوانه "الأرض الميتة: تدمير الدولة الإسلامية المتعمّد للأراضي الزراعية العراقية" بمناسبة مرور عام على إعلان الحكومة العراقية انتصارها العسكري على التنظيم الجهادي.

ويأتي نشر التقرير غداة الدعوة التي وجّهتها من بغداد الحائزة جائزة نوبل للسلام الإيزيدية ناديا مراد للحكومة العراقية إلى بذل مزيد من الجهود لتمكين أفراد الأقليّة الإيزيدية من العودة لديارهم في سنجار في شمال العراق.

وقالت أمنستي إنّها أجرت مقابلات مع عشرات الأشخاص بيّنت "كيف قام داعش بالتدمير الوحشي المتعمّد للبيئة الريفية في العراق حول جبل سنجار، وأحدث خراباً لمصادر رزق الإيزيديين، والمجتمعات الزراعية الأخرى، على المدى البعيد".

ويروي التقرير "بالتفصيل كيف قامت الجماعة المسلحة أيضًا بحرق البساتين، ونهب الماشية، والآلات، وزرع الألغام الأرضية في المناطق الزراعية".

وأضافت أمنستي "والآن، لا يمكن لمئات الآلاف من المزارعين النازحين وعائلاتهم العودة إلى ديارهم، لأن تنظيم داعش تعمّد جعل الزراعة أمراً مستحيلاً في المنطقة".

"يتم نسيانها"

ونقل التقرير عن ريتشارد بيرسهاوس، كبير مستشاري البرنامج المعني بالأزمات في منظمة العفو الدولية، قوله إنّ "الأضرار البعيدة المدى التي لحقت بريف العراق تماثل أعمال التدمير الذي لحـق بالمناطق الحضرية، لكنّ تداعيات النزاع على سكان الريف في العراق يتم نسيانها إلى حدّ بعيد".

وبحسب الشهادات التي جمعتها المنظمة فقد "قام تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب حملته لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاضطهاد والاغتصاب والاسترقاق - بتخريب آبار الري لكثير من مزارعي الكفاف وصغار المزارعين".

وأوضح التقرير أنّه في سبيل ذلك قام الجهاديون "بإلقاء الأنقاض أو النفط أو غيرها من الأجسام الغريبة في الآبار، وسرقوا أو دمروا المضخات والكابلات والمولدات والمحولات. كما أحرقت الجماعة المسلحة البساتين أو قطعتها، وسحبت وسرقت خطوط الكهرباء الحيوية".

ونقلت المنظمة الحقوقية عن مهندسي مياه قولهم إنّه "ليس لديهم أدنى شك في أنّ الدمار كان متعمّداً، وحدث هذا على نطاق واسع - ولم يتم إجراء تقييم شامل، لكنّ المسؤولين المحليين يقدّرون أنّه في المنطقة القريبة من سينونى وحدها، عطل تنظيم الدولة 400 بئر من 450 من آبار الري".

وأكّد التقرير أنّ "الصراع ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية أدّى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي للعراق، والذي أصبح يقدّر الآن بأقل من 40 بالمائة من مستويات 2014".

وأضاف أنّه قبل سيطرة التنظيم الجهادي في 2014 على المنطقة "كان حوالي ثلثي مزارعي العراق يحصلون على الري - وبعد ثلاث سنوات فقط، انخفض هذا المعدل إلى 20 بالمائة فقد ضاع ما يقرب من 75 بالمائة من الماشية، وارتفعت النسبة إلى 95 بالمائة في بعض المناطق".

وحذّر بيرسهاوس من أنّه "ما لم تكن هناك مساعدة حكومية عاجلة، فإنّ الأضرار الطويلة الأجل التي لحقت بالبيئة الريفية في العراق سوف يتردّد صداها لسنوات قادمة".

وأضاف أنّ "الحكومة العراقية بحاجة ماسّة إلى تمويل خطة إعادة الإعمار وتنفيذها. فإصلاح نظام الري البالغ الأهمية، والبنى التحتية الريفية الأخرى، أمر حيوي للسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم ومزارعهم."

ودعت منظمة العفو "الفريق المفوّض من الأمم المتحدة، الذي تم إنشاؤه في سبتمبر 2017 ليشمل جرائم داعش المتصلة بالبيئة ضمن نطاق تحقيقاته".

وكان عدد الإيزيديين في العراق يبلغ 550 ألفا قبل سيطرة الجهاديين على مناطقهم، هاجر منهم نحو 100 ألف، فيما فر آخرون إلى إقليم كردستان العراق الشمالي.