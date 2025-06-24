وداع حزين للأهلي في مونديال الأندية رغم الأداء الرائع

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بعد أداء رائع ومباراة كبيرة أمام بورتو البرتغالي، سرق فيها لاعبو الأهلي "النوم من أعين جماهيرهم" بالأداء الممتع كما تقول الجميلة "شادية"، ودع الأهلي مونديال الأندية عقب تعادله مع بطل البرتغال، وداعا حزينا في الفجر.

تسيد لاعبو الأهلي المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولكن الأخطاء الدفاعية المتكررة وإضاعة الفرص السهلة جدا، تسببا في انتهاء المباراة بالتعادل وخسارة فوز كبير على فريق أوربي.

ويبدو أنهم نسوا نصيحة الراحل الجميل حسن حسني حينما قال: "لما تنشن لازم تصيب"، وهو ما أفقد الأهلي الفوز في تلك المباراة بل أفقده فرصة التأهل والصعود للدور الثاني.

بالتأكيد عبر الأهلي عن شخصيته في المباراة التي غابت في مباراة بالميراس البرازيلي.

وأحرز أربعة أهداف في مباراة واحدة رغم عدم إحرازه لأي أهداف في المباراتين السابقتين مع انتر ميامي وبالميراس.

بالقطع أثبتت البطولة حاجة الأهلي الملحة لتدعيم خط دفاعه، وأيضا أثبتت أن أليو ديانج كان لابد أن يشارك من بداية البطولة.

ولا شك أن تدارك الأخطاء القاتلة التي وقعت من اللاعبين والمدير الفني خوسيه ريبيرو سيحدث الفارق مع الأهلي فيما هو قادم خاصة مع عودة إمام عاشور من الإصابة.

بالتأكيد بطولة العالم للأندية ليست نهاية العالم، والصفقات الجديدة للأهلي سوف تحدث الفارق الكبير في البطولات القادمة بعد انسجامها.

حيث بدأ واضحا تألق زيزو ومحمد علي بن رمضان وأنهما صفقتان رابحتان الأهلي وسيضيفان الكثير للفريق.

رغم الحزن الكبير لجماهير الأهلي الكبيرة التي ملأت الاستاد، وعلى شاشات التليفزيون، إلا أن أداء الفريق في المباراة الأخيرة يؤكد عودة شخصية الأهلي ويبشر في أن الفريق يستطيع أن يفعل الكثير والكثير.

لا شك أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وعلينا أن نتدارك أخطاءنا، حتى نحقق النتائج المرجوة والتي تليق بالأهلي.

بالتأكيد كان هناك "شيء من الخوف " في بداية البطولة وشيء من عدم التركيز ولكن سيظل الأهلي دائما في قلوب محبيه هو الزعيم.