هل يغيب ميسي عن مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية؟!

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تناثرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، تفيد بأنه ربما قد لا يلحق ميسي بمباراة فريقه "انتر ميامي"، في مواجهة الأهلي خلال مونديال الأندية القادم، المقام بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من ١٤ يونيو وحتى ١٣ يوليو القادم .

وذلك بسبب مشاركة ميسي مع منتخب الارجنتين، في ارتباطات دولية قبل مباراة الأهلي بفترة وجيزة .

وسواء شارك "ميسي" أم لم يشارك في مباراة الافتتاح أمام الأهلي، فإن مستوى فريقه "إنتر ميامي" حاليا في تراجع كبير . فقد سقط بثلاثية نظيفة أمام فريق "أورلاندو سيتي" في الجولة الرابعة عشرة، واحتل المركز السادس في المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي .

كما سبق ونال هزيمة أخرى أمام "مينيسوتا يونايتد" بنتيجة ١/٤. وسبقها بتعادل مخيب مع "سان خوسيه " ٣/٣ . هذا فضلا عن خروجه من كأس "الكونكاكاف ".

مما دفع " خافيير ماسكيرانوا " المدير الفني للفريق لإعلانه تحمل مسؤولية الهبوط المفاجئ، في مستوى الفريق، والذي اعتبره "هبوطا اضطراريا" سيعمل على تداركه خلال الفترة المقبلة .

كما أصيب ميسي بإحباط شديد وجعل الجميع يسألونه، عن تجديد عقده مع "إنتر ميامي" وهل سيستمر معهم أم لا؟! ولسان حالهم يقول له: "خليك هنا خليك بلاش تفارق ".

بل ذهب البعض لأبعد من ذلك بكثير، وتساءلوا هل سيعتزل ميسي قبل كأس العالم القادمة أم سيلحق بها وتكون مسك الختام لمشواره الكبير والرائع؟!

وفي جميع الأحوال، أنا متفائل، بأن فريق الأهلي بمشيئة الله، سيؤدي مباريات قوية، في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، وربما تحدث المفاجأة، ونجد الأهلي يصعد لمركز متقدم، أو على الأقل يقدم أداء مشرفا في البطولة .

خاصة أن الأهلي، دعم فريقه بمجموعة من اللاعبين المميزين، ولازال يعمل على تدعيم الفريق بعناصر مميزة، خاصة في مراكز الدفاع .

كما أنني متفائل بالمدير الفني الجديد للأهلي "خوسيه ريبيرو " الذي أتوقع له أن يحقق نجاحا كبيرا مع الأهلي بإذن الله، خلال الفترة القادمة .فهو لديه طموح كبير، وأفكار جيدة، وأسلوب لعب هجومي، وكرة جميلة، كما انه يتميز بالجرأة في اللعب ولا يخاف المنافسين .

وهو يختلف عن سابقه "كولر" الذي كان يميل إلى اللعب الدفاعي والتحفظ المبالغ فيه جدا. ولعب مباراة الدور قبل النهائي أمام "صن داونز" الجنوب إفريقي وكأنه "خائف من شيء ما".

عموما كل التوفيق للأهلي ممثل مصر في كأس العالم للأندية، وكل التوفيق لفريق "بيراميدز" ممثل مصر في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق "صن داونز". "علشان يبقي" "أخويا هايص وانا كمان هايص ". وأن يشرفونا ويشرفون الكرة المصرية في المحافل الدولية .

ومهما زادت المنافسة بين الأندية المصرية، ومهما زاد التحفيل بين الجماهير، خاصة جماهير الأهلي والزمالك، يجب أن يكون شعارنا دائما أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب .