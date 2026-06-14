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نشرة التوك شو| تحذيرات من مخاطر التيتانيوم في عصير القصب.. وتحفظات حول الدعم النقدي

كتب : حسن مرسي

01:30 ص 14/06/2026

عصير القصب

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تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

فعل تراكمي قاتل.. استشاري: التيتانيوم بـ عصير القصب يغير في تركيبة الـDNA

أكد الدكتور بهي الدين مرسي، الاستشاري بكلية طب قصر العيني، أن كوباية عصير القصب تساوي رغيفًا ونصفًا من الخبز بل ربما أكثر، مشيرًا إلى أن المادة بلا قيمة غذائية تذكر.

وزير التموين: المبالغ الجديدة ستواكب التضخم وأكثر مما يحصل عليه المواطن حاليًا

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن المبالغ المالية الجديدة للمواطنين في منظومة الدعم النقدي ستكون أكثر مما يحصلون عليه حاليًا وتواكب التضخم، مشيرًا إلى أن ميزانية الدعم زادت لـ180 مليار جنيه.

وزير التموين: الدولة لن ترفع يدها عن الدعم وستحدد سعرًا موحدًا لرغيف الخبز

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن البيانات ضرورية لتطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن 83% من مستحقي تكافل وكرامة هم مستحقو التموين ويمثلون الطبقة الأكثر هشاشة.

متحدث البترول: إغلاق ملف مديونيات الشركاء الأجانب إنجاز استراتيجي للاقتصاد

كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن الأبعاد الاستراتيجية لقرار إغلاق ملف مديونيات الشركاء الأجانب البالغة 6.1 مليار دولار في وقت قياسي، مؤكدًا أن قطاع الطاقة هو المحرك الأساسي للتنمية في أي دولة، وأن إنهاء هذا الملف يمثل نقطة تحول جوهرية للاقتصاد المصري.

"الأرصاد": الأجواء مستقرة نسبيًا مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد أجواءً مستقرة نسبيًا تميل إلى الطقس الصيفي مع استمرار فصل الربيع.

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عصير القصب التيتانيوم التموين الدعم النقدي

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