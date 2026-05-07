قال الإعلامي بيتر جرينبرج، بقناة سي بي سي نيوز، إن إنتاج فيلم "Hidden in Egypt" استغرق نحو عامًا كاملاً، مؤكدًا أن الهدف من العمل هو إظهار ما يمكن للعالم مشاهدته داخل مصر من مقومات سياحية وأثرية فريدة.

جاء ذلك ضمن فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، المنعقدة على متن باخرة تعبر قناة السويس، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار.

وأضاف جرينبرج أن مصر تمتلك ثروات هائلة ومتنوعة، مشيرًا إلى أن الفيلم يسعى لتقديم صورة مختلفة ومميزة عن المقاصد السياحية والأثرية المصرية، لافتًا إلى أن العمل سيُعرض قريبًا.

وأكد الإعلامي الأمريكي أن عالم الآثار المصري العالمي زاهي حواس يمتلك شغفًا كبيرًا بالآثار المصرية، وهو ما انعكس بوضوح خلال مراحل إعداد وتصوير الفيلم.