الري: تنفيذ مشروع لحصاد مياه الأمطار بمطروح لدعم الزراعة ومواجهة التغيرات المناخية

كتب : أحمد الجندي

11:47 ص 07/05/2026

هاني سويلم

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والحلول غير التقليدية لتعزيز الإدارة الذكية للموارد المائية، مشيرًا إلى أن مشروع “RESWATER” الجاري تنفيذه بمحافظة مطروح يمثل نموذجًا مهمًا لدعم التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية والصحراوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة موقف مشروع “الموارد المائية غير التقليدية لإدارة مرنة للمياه” (RESWATER)، والذي يُنفذ في إطار التعاون الأورو-متوسطي ضمن برنامج "Interreg NEXT MED"، بهدف تطوير سياسات مائية مبتكرة ترفع كفاءة استخدام المياه وتدعم مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزارة تفاصيل إنشاء موقع تجريبي بقرية فوكه بمحافظة مطروح، حيث تم اختيار المنطقة لتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار من خلال تنفيذ منشآت مائية متنوعة تشمل سدودًا صغيرة وخزانات أرضية وحواجز حجرية.

ويهدف المشروع إلى تجميع مياه الأمطار وإعادة شحن الخزانات الجوفية، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية لأهالي المنطقة، خاصة الزراعة والرعي، وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تناول الاجتماع المنهجية العلمية المستخدمة في تنفيذ المشروع، والتي تعتمد على صور الأقمار الصناعية وبيانات الارتفاعات الرقمية، إلى جانب إجراء مسوح جيوفيزيائية واختبارات لنفاذية التربة.

وتستند الدراسة كذلك إلى تطبيق نماذج هيدرولوجية لمحاكاة العلاقة بين الأمطار والجريان السطحي بهدف تقدير كميات المياه بدقة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة عند إعداد التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع.

وأوضح وزير الري أن المشروع يتضمن إعداد دليل فني متكامل للحلول اللامركزية الخاصة بالمياه غير التقليدية، إلى جانب إنشاء نظام مراقبة لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للتقنيات المستخدمة.

وشدد سويلم على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ المشروع لضمان استدامته، لافتًا إلى تنظيم ورش عمل تدريبية للمزارعين والفنيين من أبناء المجتمعات البدوية في مطروح، بهدف تدريبهم على تشغيل وصيانة تلك الأنظمة، ونشر الوعي بآليات التكيف مع التغيرات المناخية، تمهيدًا لتكرار التجربة في مناطق أخرى مستقبلًا.

وزارة الري هاني سويلم مياه الأمطار التغيرات المناخية

