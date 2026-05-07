أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المشهد الدولي الحالي يعري الأزمات العميقة التي تلاحق القوى الكبرى.

وقال عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة "Ten"، إن المبادرة الصينية المكونة من 14 بنداً تمثل المسار الأقرب والواقعي لوضع حد لحالة الحرب المستعرة، مشيراً إلى براعة بكين في إدارة صراعها مع واشنطن "من خلف الستار" وسط ترجيحات بتفاهمات غير معلنة بين القطبين.

وأضاف أن الصين تعتمد على باكستان كذراع استراتيجي في عمليات الوساطة، حيث تلعب إسلام آباد دوراً جوهرياً في التأثير على القرار الإيراني ورسم سيناريوهات التراجع أو التهدئة، وذلك بهدف الحفاظ على صورة طهران وإخراجها من المواجهة الحالية بأقل الخسائر الممكنة.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات أن ما يسمى بمشروع "ممر الحرية" الذي روجت له الولايات المتحدة ليس سوى مشروع نظري ووهمي يفتقر لآليات التنفيذ على أرض الواقع.

وقال إن إعلان نهاية هذا المشروع بعد يوم واحد فقط من طرحه يعكس حالة من "السخف والاستخفاف" السياسي، مؤكداً أن تبني رئيس أمريكي لمشروع "معطوب" بنيوياً يكشف بوضوح حجم المأزق الميداني والسياسي الذي يعيشه الطرفان.

