شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسي يستقبل رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة، ويبحث هاتفيًا خفض التوتر الإقليمي وتعزيز التنسيق السياسي مع سلطان عُمان، ومدبولي يكلف بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي، والنقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي، وبدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى من 7 مايو.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يستقبل رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة لبحث تعزيز التعاون السياحي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مانفريدي ليفيبفر دوفيديو رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، و جلوريا جيفارا الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس، و نيك آدامز المبعوث الرئاسي الشخصي للسياحة في الادارة الاميركية، وأودري هيندلي رئيس شركة "أمريكان إكسبرس ترافل"، وباولو بارليتا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أرسنال سبا"، و إيهان بكتاش الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "كورال ترافل جروب".

اتصال هاتفي بين السيسي وسلطان عُمان لبحث خفض التوتر الإقليمي وتعزيز التنسيق السياسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان.

رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.

مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بعدد من الوزارات والجهات الحكومية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على طلب بعض الوزارات والجهات التعاقد، وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

مصدر بـ"غرفة السياحة": بعثة الحج السياحي تتجه للسعودية خلال أيام لمتابعة الخدمات

قال مصدر مسؤول بـغرفة شركات السياحة، إن بعثة وزارة السياحة والآثار ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، لمتابعة تنفيذ برامج الحج السياحي لهذا العام، وضمان تقديم الخدمات المقررة للحجاج المصريين.

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي وعدد المحطات

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل عن تفاصيل أسعار تذاكر مشروع مونوريل شرق النيل، وذلك عقب بدء تشغيله رسميًا اليوم الأربعاء، في المرحلة الأولى من المشروع.

"السكة الحديد" تبدأ حجز تذاكر عيد الأضحى من 7 مايو وتعلن جدول التشغيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 ، وذلك في إطار منظومة الحجز المسبق بجميع القطارات العاملة على مختلف خطوط الشبكة، بما يساهم في تيسير حركة السفر للمواطنين خلال هذه المناسبة.

الصحة تكشف تفاصيل مجانية أول ولادة طبيعية بالمستشفيات الحكومية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة "ولادة آمنة بلا أعباء" تأتي في إطار حرص الدولة على دعم صحة الأم والطفل، وتقديم رسالة واضحة بأن صحة الأم والطفل تمثل أولوية قصوى على المستويين الوطني والدولي.

