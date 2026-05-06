التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بزهراء زمرد سلجوق، رئيسة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك - SESRIC)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المياه، بحضور السفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات "منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه".

تعاون مصري إسلامي في بناء القدرات وتبادل الخبرات



وخلال اللقاء، تم استعراض دور مركز "سيسريك" باعتباره الذراع البحثي والاستشاري لمنظمة التعاون الإسلامي، والمسؤول عن دعم الدول الأعضاء من خلال توفير البيانات والإحصاءات، وتنفيذ البرامج التدريبية، وبناء القدرات، ودعم إعداد السياسات في مختلف القطاعات التنموية، ومن بينها قطاع المياه.

ومن جانبها، أعربت رئيسة المركز عن اهتمام المركز بالاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة وتجارب النجاح الرائدة في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكدةً تطلع المركز لتعزيز التعاون مع مصر لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات المائية.

مصر تقدم نموذجًا متقدمًا في إدارة الموارد المائية



وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على دعم هذا التوجه، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع المركز في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات، وتقديم التجارب المصرية الناجحة كنماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء.

كما شهد اللقاء الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل الخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الفنية بالدول الأعضاء، وتعزيز قدراتها على تطبيق أحدث الممارسات في إدارة الموارد المائية، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري المعتمد من منظمة اليونسكو، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، واللذين يمثلان منصة متقدمة لنقل المعرفة وبناء القدرات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون المستقبلية، خاصةً في مجالات تحديث نظم الري، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي في إدارة المياه، إلى جانب دعم المبادرات البحثية المشتركة التي تربط بين قضايا المياه والغذاء والطاقة، بما يحقق المنفعة المشتركة لكافة الدول الأعضاء.