قالت الدكتورة علا شوقي، عميدة المعهد القومي للتغذية، إن الجدل والارتباك المنتشر حاليًا سببه الكم الهائل من المعلومات المتضاربة على السوشيال ميديا، موضحة أن "كل إنسان محتاج نظام غذائي مختلف حسب حالته الصحية وسنه ونوعه".

وأضافت شوقي، خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، إن الأنظمة الغذائية لا تصلح للتعميم، لأنها تختلف حسب الحالة الفسيولوجية مثل الحمل والرضاعة، أو العمر، أو النشاط البدني، أو التاريخ المرضي والعوامل الوراثية.

وأكدت الدكتورة علا شوقي، إن التغذية السليمة لازم يعتمد فيها الإنسان على العناصر الأساسية الثلاتة: الطاقة، والبناء، والوقاية، مشيرة إلى أن "الطبق الصحي" يتكون من "ربع نشويات وربع بروتين ونص خضار وفاكهة".

وفيما يتعلق بالجدل حول بعض الأكلات، أوضحت عميدة المعهد القومي للتغذية، إن "النشويات مش ضارة زي ما ناس بتقول، هي عنصر أساسي، وضروري الواحد يفرق بين النشويات المعقدة زي الحبوب الكاملة، والنشويات البسيطة زي الدقيق الأبيض".

وقالت الدكتورة، إن البيض واللبن والفراخ مصادر بروتين عالية الجودة، "مينفعش الواحد يبطل ياكلهم من غير سبب طبي، أما موضوع حساسية الجلوتين دي حالة نادرة وبتتشخص عند الدكتور، مينفعش تتعمم على كل الناس".

وفيما يتعلق بالسكر، أوضحت عميدة المعهد القومي للتغذية، إن التوصيات العالمية بتسمح بـ 3 لـ 6 ملاعق صغيرة في اليوم.

أما عن القولون العصبي، أوضحت الدكتورة علا شوقي، إن البقوليات مش هي السبب الرئيسي في الأعراض، "لازم نعرف الطريقة اللي بنطبخ بيها، وضروري تنقع وتتغسل كويس عشان تقلل الغازات".

وشددت على أن الحفاظ على الصحة "لازم يبقى أهم من نزول الوزن"، وحذرت من الانسياق وراء الترندات الغذائية من غير أساس علمي: "الأكل الصحي مش صعب، بالعكس ممكن تبقى وجبات زينا العدس والفول والكشري متكاملة وغنية بالعناصر".