شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، انتقادات واسعة وجهها النائب ضياء الدين داوود إلى رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وذلك خلال مناقشة المجلس للتعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التأمينات والمعاشات المعمول به حاليًا.

كانت البداية بإعلان النائب ضياء الدين داوود رفضه للتعديلات المقدمة من الحكومة، باعتبارها لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تتناسب مع المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات في مصر.

هجوم برلماني على هيئة التأمينات خلال مناقشة التعديلات

واتهم النائب ضياء الدين داوود رئيس الهيئة "جمال عوض" بارتكاب جرائم عديدة في حق أصحاب المعاشات في مصر، وهنا قاطعه رئيس المجلس مطالبًا النائب باستخدام الأدوات الرقابية المكفولة له لتقديم ما لديه من إثبات بشأن هذه الاتهامات.

وعاود النائب ضياء الدين داوود قائلًا: نحن أمام تعديل متعثر لأصحاب المعاشات.

وقاطعه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب قائلًا: أرجو الالتزام بجوهر مشروع القانون المعروض.

ورفض النائب ضياء الدين داوود كلام رئيس المجلس قائلًا: أنا نائب وأعلم حدودي وفقًا للدستور والقانون، وأؤكد أن سيستم التأمينات والمعاشات في مصر هو سيستم معطل ومرهق لهؤلاء الذين قدموا الكثير لهذا الوطن.