شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، توجيهات إلى جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، بالعمل على تذليل أية عقبات تواجه المواطنين الراغبين في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع المتعلقة بالعدادات الكودية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيهات جديدة من السيسي بشأن "تصدير التعليم المصري".. ماذا قال؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.

وزير الكهرباء لمصراوي: تسريع توفيق أوضاع العدادات الكودية لأصحاب "نموذج 8"

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات إلى جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، بالعمل على تذليل أية عقبات تواجه المواطنين الراغبين في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع المتعلقة بالعدادات الكودية.

وأوضح أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتنفيذ الإجراءات والخطوات المعلنة، الخاصة بملف توفيق الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع والتيسير على المواطنين.

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة

فجر بيان الحركة المدنية الديمقراطية بشأن إزالة قصر أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أزمة واسعة داخل التحالف، بعدما قوبل بانتقادات واسعة من أحزاب وشخصيات سياسية ونقابية بارزة.

ومع تصاعد الانتقادات بشأن البيان، ظهرت الخلافات بين مكونات الحركة إلى العلن، لتتحول إلى أزمة داخلية انتهت بإعلان حزب العدل انسحابه نهائياً من الحركة، وتنصل أحزاب أخرى من التوقيع على البيان.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. تحذير من ارتفاع الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة غرب البلاد، نتيجة وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأحد، أن أحدث صور الأقمار الصناعية أظهرت تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة على بعض مناطق محافظة مطروح، غرب البلاد.

8 تعليمات من السكة الحديد للمسافرين بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المسافرين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المنظمة لعملية السفر، بما يسهم في تحقيق الانسيابية داخل المحطات والقطارات.

تبدأ من 140 جنيهًا.. تخفيض 50% على اشتراكات المونوريل لموظفي العاصمة

أتاحت وزارة النقل، نظامًا مميزًا لاشتراكات مونوريل شرق النيل يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50% لكافة أنواع الاشتراكات (أسبوعية - شهرية - ربع سنوية).

يأتي ذلك تزامنًا مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة خلال الفترة الماضية لخدمة جمهور الركاب.

إقبال كثيف على النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية خلال إجازة عيد الأضحى

شهدت منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، أجواءً احتفالية مميزة وسط إقبال جماهيري كثيف من الأسر والعائلات التي توافدت للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والعروض الفنية المقامة بالمنطقة.

وامتلأت ساحات الكرنفال ومناطق التنزه بالزوار خلال فترة إجازة العيد، حيث حرصت العائلات على قضاء أوقات العيد وسط المساحات الخضراء الواسعة والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي جذبت مختلف الفئات العمرية، لا سيما الأطفال والشباب.

