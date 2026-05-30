أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة نجحت في فرض نفسها بقوة ليس فقط على خريطة السياحة المصرية بل على خريطة السياحة العالمية أيضًا، لتصبح وجهة رئيسية تجذب العرب والأفارقة والأجانب.

وأضاف "خلف الله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن العلمين تحولت من مدينة للألغام إلى مدينة للحياة بكل تفاصيلها، واصفًا إياها بأنها جوهرة البحر المتوسط.

العلمين الجديدة تحققت نجاحًا كبيرًا خلال عيد الأضحى

أشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة إلى أن المدينة حققت نجاحًا كبيرًا خلال عيد الأضحى، إذ تخطت نسب الإشغال الـ70%، والإقبال فاق التوقعات، ومعظم الفنادق محجوزة بالكامل قبل بداية الموسم الفعلي.

وتابع أن "العلمين بتستعد بقوة لموسم الصيف من خلال تجهيز الممشى السياحي والعديد من المشروعات السكنية والسياحية لاستقبال الزوار"، مؤكدًا أن المدينة ستشهد صيفًا استثنائيًا هذا العام.

وشدد الدكتور مهندس محمد خلف الله على أن العمل في المدينة بدأ منذ عام 2018 على مساحة 49 ألف فدان، ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى إلى حوالي 45%، مع تناغم وتنسيق كبير بين كافة الوزارات والهيئات.

وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن الفترة القادمة ستشهد عددًا كبيرًا من الأحداث والفعاليات الدولية، بما في ذلك المعارض والمهرجانات العالمية، مع العمل على إنهاء منصات فندقية إضافية ووحدات سكنية لتلبية الطلب المتزايد.

