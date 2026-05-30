نقيب الإعلاميين يكشف لمصراوي تفاصيل فحص شكوى أشرف زكي ضد منتحل صفة إعلامي.. ما القصة؟

كتب : أحمد العش

08:44 م 30/05/2026 تعديل في 08:57 م

الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين

كشف الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، تفاصيل ما أثير بشأن الشكوى المقدمة من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد أحد الأشخاص الذي يقدّم نفسه على أنه إعلامي ويظهر بشكل متكرر في جنازات وعزاءات الفنانين.

وأوضح "سعده" في تصريحات لمصراوي، أن نقابة الإعلاميين باشرت فحص الشكوى، وتبين أن الشخص محل البلاغ من مواليد عام 1983 بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، وسبق أن ظهر قبل سنوات عبر بعض لقاءات الشارع، إلا أنه لم يمارس العمل الإعلامي منذ عام 2018 ولا ظهور له إلا عن طريق بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن المذكور حصل على وثيقة رسمية في عام 2014 مدون بها صفة "مقدم برامج"، إلا أنه لم يقم بتوفيق أوضاعه القانونية عقب إنشاء نقابة الإعلاميين، كما لم يحصل على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة.

الإعلاميين: غير مقيد بالنقابة ولا يملك تصريح مزاولة

أكد "سعده" أن نتائج الفحص أثبتت أن الشخص غير مقيد بسجلات نقابة الإعلاميين ولا يمت لها بأي صلة تنظيمية، مشيرًا إلى أن وضعه الحالي لا يمنحه الحق في ممارسة العمل الإعلامي بشكل رسمي.

وشدد على أنه في حال ثبوت مزاولة النشاط الإعلامي دون تصريح قانوني، فإن ذلك ربما يرقى إلى جريمة انتحال صفة بالمخالفة للقانون وذلك بالتعاون التام مع نقابة المهن التمثيلية والتي حركت الشكوى ضده من الأساس.

إجراءات قانونية مرتقبة لحماية المهنة

أشار نقيب الإعلاميين إلى أن النقابة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة، وذلك في إطار الحفاظ على ضوابط العمل الإعلامي والتصدي لأي ممارسات غير قانونية.

وأكد الدكتور طارق سعده، أن النقابة تواصل دورها في ضبط المشهد الإعلامي والتأكد من التزام العاملين فيه بالمعايير القانونية والمهنية المعتمدة.

