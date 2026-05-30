شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها فوز مصر بالدرع الفضي لجائزة لبيتم للتميز في خدمة الحجاج بموسم 1447هـ.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأرصاد : أجواء حارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تسجيل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى نحو 28 درجة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اليوم.. التموين تبدأ طرح الطماطم بـ20 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، طرح الطماطم بسعر 20 جنيهًا للكيلوجرام داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، في إطار جهودها لزيادة المعروض من السلع الأساسية والمساهمة في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكهرباء تحذر: استخدام العداد المنزلي في الأنشطة التجارية يعرضك للغرامة وفصل التيار

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين، من استخدام العدادات المنزلية المخصصة للأغراض السكنية في تشغيل الأنشطة التجارية أو المهنية، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة لشروط التعاقد وقد يترتب عليه تحرير محاضر وغرامات مالية، إلى جانب فصل التيار الكهربائي عن الوحدة المخالفة.

للتفاصيل .. اضغط هنا

مصر تفوز بالدرع الفضي لجائزة لبيتم للتميز في خدمة الحجاج بموسم 1447هـ

فاز مكتب شئون حجاج مصر بالدرع الفضي لجائزة لبيتم للتميز في خدمة الحجاج، تقديرًا للجهود التي قدمتها البعثات المصرية الثلاث (حج القرعة، وحج الجمعيات الأهلية، والحج السياحي) خلال موسم 1447هـ.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تحرك برلماني لوضع خطة عاجلة لتوطين صناعة خامات المستلزمات الطبية

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والصحة والسكان، بشأن التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر، وضرورة وضع رؤية حكومية عاجلة لدعم القطاع وتوطين الخامات وضبط الأسواق.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالأرقام.. ذبح أكثر من 35 ألف أضحية بالمجازر الحكومية خلال عيد الأضحى مجانًا

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ذبحه من الأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والذي بلغ 35,514 أضحية، تم ذبحها للمواطنين مجاناً تحت إشراف بيطري كامل، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وضمان سلامة اللحوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خط نجدة الطفل يحبط 3 حالات زواج قاصرات ومحاولة ختان خلال عيد الأضحى

تلقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقريرًا من الإدارة العامة لنجدة الطفل حول انتظام سير العمل بخط نجدة الطفل (16000) خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وآليات التعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين، وذلك في إطار حرص المجلس على استمرار تقديم خدمات الحماية والدعم للأطفال والتعامل الفوري مع مختلف البلاغات على مدار الساعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تحت رعاية مايا مرسي.. قافلة تنموية وطبية مجانية تخدم أهالي زهور 15 مايو

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة تنموية وطبية موسعة بمنطقة زهور 15 مايو، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومؤسسة راعي مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لسكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية.

للتفاصيل.. اضغط هنا