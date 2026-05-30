الكهرباء تحذر: استخدام العداد المنزلي في الأنشطة التجارية يعرضك للغرامة وفصل التيار

كتب : محمد صلاح

02:48 م 30/05/2026

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين، من استخدام العدادات المنزلية المخصصة للأغراض السكنية في تشغيل الأنشطة التجارية أو المهنية، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة لشروط التعاقد وقد يترتب عليه تحرير محاضر وغرامات مالية، إلى جانب فصل التيار الكهربائي عن الوحدة المخالفة.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن فرق الضبطية القضائية التابعة لشركات التوزيع تكثف حملاتها الميدانية لرصد المخالفات، خاصة في الوحدات السكنية التي يتم استغلالها كمحال تجارية أو مكاتب أو عيادات أو ورش مع استمرار العمل بالعداد المنزلي، وهو ما يؤدي إلى تحميل الشبكة بأحمال غير مطابقة لطبيعة التعاقد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اكتشاف استخدام العداد السكني في نشاط تجاري يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل تحرير محضر بالمخالفة، وتحصيل فروق الاستهلاك وفق التعريفة التجارية، إلى جانب توقيع الغرامات المقررة طبقًا للوائح المنظمة لاستهلاك الكهرباء.

وشدد على أن الوزارة على ضرورة التقدم بطلب لتغيير نشاط العداد وتحويله إلى تعريفة تجارية حال استخدام الوحدة في أي نشاط اقتصادي أو خدمي، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو فصل التيار الكهربائي.

وفي سياق متصل، تواصل شركات توزيع الكهرباء حملاتها لمكافحة سرقات التيار ومراجعة أوضاع العدادات، في إطار خطة الوزارة لخفض الفاقد وتحقيق العدالة في محاسبة المشتركين، مع التأكيد على أن أي تلاعب أو استخدام مخالف لشروط التعاقد قد يعرض المشترك لعقوبات مالية وإدارية تصل إلى فصل الخدمة.

وناشدت وزارة الكهرباء، المواطنين بضرورة الالتزام بطبيعة النشاط المثبتة في التعاقد، والتواصل مع شركة التوزيع التابع لها العداد حال الرغبة في تغيير النشاط، لضمان استمرار الخدمة بصورة قانونية وتجنب الغرامات والمحاضر.

تتجاوز 80 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم 7Dogs في شباك التذاكر
