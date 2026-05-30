إعلان

في لحظات حاسمة.. الإسعاف المصرية تنقذ طفلًا سودانيًا من الموت اختناقًا بحلوى العيد

كتب : أحمد الجندي

12:00 م 30/05/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الإسعاف المصرية تنقذ طفلًا سودانيًا من الموت اختناقًا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت هيئة الإسعاف المصرية في إنقاذ طفل سوداني تعرض للاختناق أثناء احتفالات عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد الحسين بالقاهرة، بعد أن علقت قطعة حلوى في مجرى التنفس وكادت تتسبب في فقدانه حياته.

وكان الطفل قد حضر برفقة والدته لأداء صلاة العيد وسط أجواء من البهجة والاحتفالات، قبل أن يتعرض لحالة اختناق مفاجئة أثناء تناوله الحلوى، ما أثار حالة من الذعر لدى والدته التي سارعت بالاستغاثة بالمحيطين بها.

وتوجهت الأم إلى إحدى سيارات الإسعاف المتواجدة لتأمين احتفالات العيد، حيث تعامل المسعف بدر محمد وزميله عبد الله عاشور، تحت إشراف المشرف إيهاب الخضراوي، مع الحالة بشكل فوري بعد ملاحظة صعوبة التنفس وتدهور حالة الطفل.

وبادر طاقم الإسعاف بتطبيق مناورة هيمليك لإخراج الجسم العالق من مجرى التنفس، لتنجح المحاولة بعد لحظات حرجة في طرد قطعة الحلوى واستعادة الطفل قدرته على التنفس بصورة طبيعية.

وعقب إنقاذه، تم نقل الطفل إلى داخل سيارة الإسعاف وتزويده بالأكسجين، مع متابعة علاماته الحيوية باستخدام أجهزة المراقبة الطبية، والتي أظهرت استقرار حالته وسلامة المؤشرات الحيوية كافة.

وأعادت سرعة استجابة رجال الإسعاف الفرحة إلى الأم وطفلها، بعدما تحولت لحظات العيد السعيدة إلى موقف إنساني مؤثر كاد ينتهي بمأساة، لولا التدخل السريع من فرق الإسعاف المتواجدة بمحيط المسجد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة اختناق حلوى العيد هيئة الإسعاف المصرية عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
أخبار

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟
نصائح طبية

هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟
الذهب يرتفع اليوم في مصر اليوم ببداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى
اقتصاد

الذهب يرتفع اليوم في مصر اليوم ببداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى
برئاسة عباس شومان.. الأزهر يشكل لجنة عليا للصلح واحتواء تداعيات حادث أبنوب
أخبار المحافظات

برئاسة عباس شومان.. الأزهر يشكل لجنة عليا للصلح واحتواء تداعيات حادث أبنوب
المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة
زووم

المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الذهب يرتفع اليوم في مصر اليوم ببداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى