قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مصر تواجه تحديًا صعبًا يتمثل في انتشار المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية.

وأوضح مجاهد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأمر لا يقتصر على مواقع أو تطبيقات، بل هو منظومة خفية وصناعة كاملة تستهدف الشباب والأسرة المصرية، والأخطر أنها تضرب نزاهة الرياضة.

وأشار مجاهد إلى أن مصر دولة شابة تضم نحو 35 مليون شاب بين 18 و35 عامًا، أي ما يمثل 32% من السكان، وهي الفئة الأكثر استهدافًا من هذه الصناعة.

وكشف أن حجم القمار العالمي وصل إلى 650 مليار دولار سنويًا، محذرًا من خطورة تسلل هذه الصناعة إلى الرياضة المصرية، في وقت تسعى فيه الدولة لتحويل الرياضة إلى صناعة مستقلة قائمة على الاستثمار.

وانتقد محاولات الترويج لفكرة أن تطوير الرياضة يبدأ بفتح باب المراهنات، مؤكدًا أن الاستثمار الرياضي هو الحل الحقيقي، لكن القانون لم يضع حتى الآن الضوابط والحوافز الكافية لتنظيمه.

وأكد مجاهد أن ظهور إعلانات المراهنات في بعض المباريات وقيام نجوم بالمشاركة فيها يمثل خطرًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لحماية الرياضة والشباب من هذه الظاهرة.