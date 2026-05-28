حذرت الدكتورة نسرين علام طنطاوي، أستاذ أمراض الحيوان بمعهد البحوث البيطرية، من مخاطر الذبح العشوائي للحوم، فيمكن أن يتسبب في انتشار أمراض خطيرة.

وقالت أستاذ أمراض الحيوان بمعهد البحوث البيطرية، إن اللحوم تعد مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني، لكن سلامتها تعتمد على تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية طوال مراحل الإنتاج، خاصة أثناء الذبح والتجهيز، لما لهذه المرحلة من تأثير مباشر على جودة اللحوم وسلامتها.

وأضافت أن الذبح خارج المجازر، سواء في المنازل أو الأسواق أو الأماكن غير المرخصة، يعد من أخطر الممارسات التي تهدد الصحة العامة والبيئة، فيما يحقق الذبح داخل المجازر، تحت الإشراف البيطري فوائد صحية واقتصادية وبيئية متعددة.

وأوضحت أن الفحص البيطري، قبل وبعد الذبح، يسهم في منع وصول اللحوم المريضة أو الملوثة للمستهلكين، لما يوفره الكشف عن الأمراض المزمنة، والمشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل السل البقري والبروسيلا والسالمونيلا والأكياس المائية، من ضمانة مهمة لجودة اللحوم وسلامة التخزين والنقل.

وتابعت: "يساعد الفحص بعد الذبح في اكتشاف الإصابات الرئوية والكبدية والطفيليات وتشوهات اللحوم، ما يقلل التلوث الجرثومي بنسبة كبيرة مقارنة بالذبح العشوائي، مع التخلص الآمن من الأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي".

الذبح العشوائي يؤثر على جودة اللحوم



وشددت على أن الذبح العشوائي يؤدي إلى تلوث بيئي خطير نتيجة التخلص غير الآمن من الدماء ومياه الغسيل ومحتويات الكرش والأمعاء والمخلفات الصلبة، بما يسبب تلوثا للمياه والتربة، وانتشار الروائح والحشرات والحيوانات الناقلة للأمراض، إضافة إلى زيادة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية.

واستطردت: "رغم وجود تشريعات تلزم بالذبح داخل المجازر المعتمدة، فإن الذبح العشوائي ما زال منتشرًا بسبب العادات الاجتماعية وضعف الطاقة الاستيعابية لبعض المجازر، حيث تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن أكثر من نصف عمليات الذبح في كثير من الدول النامية تتم خارج الرقابة البيطرية، مع ارتفاع معدلات التلوث البيئي بالمناطق المحيطة.

جدير بالذكر أن باحثي المركز القومي للبحوث يوصوه بتوسيع وتطوير المجازر الرسمية، وزيادة التوعية الصحية والبيئية، وتحديث الرقابة البيطرية، وتطبيق أنظمة التتبع الرقمي للحوم، ودعم المجازر الصغيرة والمتنقلة بالمناطق الريفية، مع تفعيل العقوبات الرادعة للحد من الذبح العشوائي وحماية صحة الإنسان والبيئة والاقتصاد.