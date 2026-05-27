بعد صلاة العيد.. السيسي يشارك قادة القوات المسلحة والمسؤولين والإعلاميين تناول الإفطار

كتب- محمد فتحي:

09:01 ص 27/05/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أنه كان في استقبال الرئيس عند وصول لأداء شعائر صلاة العيد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ بالإضافة إلى عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، ومفتي الديار المصرية.

وشهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعًا من قادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من قيادات الدولة، علاوة على تمثيل لمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن خطبة عيد الأضحى التي ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد تضمنت توجيه التهنئة إلى الرئيس وإلى الشعب المصري بهذه المناسبة المباركة، مع التأكيد على مقاصد الحج ومعانيه السامية والدروس المستفادة منه.

وعقب أداء الصلاة، تبادل الرئيس مع الحضور التهاني بهذه المناسبة الكريمة، ثم شهد شعيرة ذبح الأضاحي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس شارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين بالدولة وطيف واسع من الإعلاميين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بمقر القيادة الاستراتيجية، وفي الختام؛ تم عزف السلام الوطني، قبل مغادرة الرئيس.

