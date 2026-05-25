وافق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف على دعوة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر إلى زيارة معسكرات الشباب والمشاركة في جهود التوعية المشتركة بها، إلى جانب زيارة المركز المسيحي الإسلامي والإسهام في مبادراته التثقيفية والتعليمية وفق محاورها الثلاثة المستجدة التي تهدف إلى بناء الوعي، وفض المنازعات وصنع السلام، وتنفيذ مبادرات مجتمعية في مجالات البيئة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال، لقاء الدكتور أسامة الأزهري بوفد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وترأس الوفد الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة، ‎وضم وفد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كلًا من: الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، والعميد الكنسي هانئ شنودة، عميد كاتدرائية جميع القديسين، وكنن مدحت صبري، راعي كنيسة القديس مرقص بمنوف، والقس الدكتور ماثيو أندرسون، راعي كنيسة يوحنا المعمدان بالمعادي ومدير الدراسات الأكاديمية بالمركز المسيحي الإسلامي، أرشديكون ياسر كوكو، راعي الخدمة السودانية بأبروشية مصر، والقس سمير داود، راعي كنيسة رئيس السلام بمدينة السلام ومدير المبادرات الاجتماعية بالمركز المسيحي الإسلامي، والقس يشوع يعقوب، أمين عام مجلس كنائس مصر، والقسيس مايكل بيوكنن، راعي بالكنيسة الأسقفية في أيرلندا، وميرنا ماجد، مسئول المكتب الصحفي بأبروشية الكنيسة الأسقفية.

رحب الوزير بالوفد الكريم، معربًا عن سعادته الغامرة باستقبال أصحاب النيافة وبزيارتهم العزيزة إلى وزارة الأوقاف.

وتخلل اللقاء تبادل الأفكار والرؤى بشأن استكمال مسارات التعاون الرامية إلى الارتقاء بالوعي في أوساط الشباب، وحماية النسيج الوطني ببث روح المحبة وإذكاء أسس المواطنة فهمًا وتطبيقًا.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تبادل إهداءات في صورة كتب وموسوعات، وبالتقاط الصور التذكارية.