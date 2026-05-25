إعلان

وزير الأوقاف يقبل دعوة وفد الأسقفية الأنجليكانية لزيارة المركز المسيحي الإسلامي

كتب- محمد ممدوح:

07:47 م 25/05/2026

وزير الأوقاف يقبل دعوة وفد الأسقفية الأنجليكانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف على دعوة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر إلى زيارة معسكرات الشباب والمشاركة في جهود التوعية المشتركة بها، إلى جانب زيارة المركز المسيحي الإسلامي والإسهام في مبادراته التثقيفية والتعليمية وفق محاورها الثلاثة المستجدة التي تهدف إلى بناء الوعي، وفض المنازعات وصنع السلام، وتنفيذ مبادرات مجتمعية في مجالات البيئة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال، لقاء الدكتور أسامة الأزهري بوفد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وترأس الوفد الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة، ‎وضم وفد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كلًا من: الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، والعميد الكنسي هانئ شنودة، عميد كاتدرائية جميع القديسين، وكنن مدحت صبري، راعي كنيسة القديس مرقص بمنوف، والقس الدكتور ماثيو أندرسون، راعي كنيسة يوحنا المعمدان بالمعادي ومدير الدراسات الأكاديمية بالمركز المسيحي الإسلامي، أرشديكون ياسر كوكو، راعي الخدمة السودانية بأبروشية مصر، والقس سمير داود، راعي كنيسة رئيس السلام بمدينة السلام ومدير المبادرات الاجتماعية بالمركز المسيحي الإسلامي، والقس يشوع يعقوب، أمين عام مجلس كنائس مصر، والقسيس مايكل بيوكنن، راعي بالكنيسة الأسقفية في أيرلندا، وميرنا ماجد، مسئول المكتب الصحفي بأبروشية الكنيسة الأسقفية.

رحب الوزير بالوفد الكريم، معربًا عن سعادته الغامرة باستقبال أصحاب النيافة وبزيارتهم العزيزة إلى وزارة الأوقاف.

وتخلل اللقاء تبادل الأفكار والرؤى بشأن استكمال مسارات التعاون الرامية إلى الارتقاء بالوعي في أوساط الشباب، وحماية النسيج الوطني ببث روح المحبة وإذكاء أسس المواطنة فهمًا وتطبيقًا.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تبادل إهداءات في صورة كتب وموسوعات، وبالتقاط الصور التذكارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المركز المسيحي الإسلامي الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أسامة الأزهري وزير الأوقاف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تجهيزات مكثفة بمخيمات منى وعرفات استعدادًا لاستقبال حجاج السياحة
أخبار مصر

تجهيزات مكثفة بمخيمات منى وعرفات استعدادًا لاستقبال حجاج السياحة
هل الإفراط في تناول العكاوي يرفع الكوليسترول ويؤثر على القلب؟
نصائح طبية

هل الإفراط في تناول العكاوي يرفع الكوليسترول ويؤثر على القلب؟
عطل فني يضرب خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية قبل إجازة العيد
أخبار البنوك

عطل فني يضرب خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية قبل إجازة العيد
روسيا تهدد بضرب العمق الأوكراني وتدعو الدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف
شئون عربية و دولية

روسيا تهدد بضرب العمق الأوكراني وتدعو الدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف
"العربية اطبقت".. جثة و11 مصابًا في انقلاب ميكروباص ببني سويف
أخبار المحافظات

"العربية اطبقت".. جثة و11 مصابًا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان