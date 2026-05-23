شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: مدبولي يبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالجيزة، ورسالة مؤثرة من مريضة لرئيس الوزراء والأخير يرد، والأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس عيد الأضحى 2026، وقرار حكومي عاجل بشأن كسوف الشمس الكلي 2027.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالجيزة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة.

"وصّي علينا شوية".. رسالة مؤثرة من مريضة لمدبولي.. والأخير يرد

طقس عيد الأضحى 2026.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء معتدلة وانخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ما يهيئ أجواء مناسبة للخروج والتنزه وقضاء إجازة العيد بمختلف المحافظات.

قرار حكومي عاجل بشأن كسوف الشمس الكلي 2027

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسته للتجهيز لتنظيم فعاليات استقبال ظاهرة الكسوف الكلي للشمس بما يساهم في تيسير تجربة السائحين لمتابعة هذه الظاهرة بشكل آمن ومنظم.

من 50 إلى 100%.. خطة حكومية لتحويل الفنادق بالكامل إلى الطاقة النظيفة بحلول 2030

أكد فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، أن هناك توجهًا حكوميًا وبرلمانيًا استراتيجيًا لتحويل كافة الفنادق في مصر للعمل بالطاقة النظيفة، ضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز مفاهيم السياحة المستدامة وترشيد استهلاك الطاقة.

طلب إحاطة بشأن مخالفات الكافيهات وظاهرة "السايس" غير القانوني

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن حالة الفوضى المتزايدة الناتجة عن التوسع العشوائي للكافيهات واحتلال الأرصفة والطرق العامة، إلى جانب انتشار ظاهرة "السايس" بصورة غير قانونية في عدد كبير من المحافظات

تحصين أكثر من 5.8 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الماضي، وتنفيذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 5,840,800 جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.

صور.. تحذير مهم من الكهرباء لأصحاب هذه العدادات – تفاصيل

حذّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت" من عدد من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي أو خصم الرصيد بشكل سريع، بالإضافة إلى التعرض لغرامات مالية ومحاضر سرقة تيار في بعض الحالات.

