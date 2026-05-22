توفيق عكاشة: الاقتصاد هو مفتاح السياسة العالمية.. و3 شركات كبرى تتحكم في 85% منه

كتب : حسن مرسي

10:53 م 22/05/2026

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن السياسة لا يمكن أن تُدار دون اقتصاد، مشددًا على أن من يملك الاقتصاد يملك السياسة، وأن مجلس إدارة العالم هو مجلس اقتصادي صاحب مطالب سياسية.

وأوضح عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي جمال الملا في بودكاست "قصص"، أن 3 شركات كبرى، بينها فانغارد وبلاك روك، تتحكم في نحو 85% من اقتصاد الأرض، ما يمنحها نفوذًا سياسيًا عالميًا.

وأشار إلى أن العائلات الكبرى التي كانت تسيطر على الاقتصاد منذ القرن الـ17 اندمجت في هذه الشركات، لتصبح كيانات اقتصادية عملاقة تتحكم في الأسواق والسياسات الدولية.

وبيّن أن هذه العائلات موزعة بين أمريكا وسويسرا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا، موضحًا أن نجاحها الاقتصادي لا يرتبط بالديانة وإنما بالقدرات والذكاء واستغلال الإمكانات لتحقيق النفوذ العالمي.

وأكد أن هذه الشركات الكبرى أصبحت أقوى من بعض الحكومات، إذ تمتلك استثمارات ضخمة داخل روسيا الاتحادية، ما يجعلها أكثر تأثيرًا من القيادة السياسية الروسية نفسها.

وشدد عكاشة على أن ما تحقق ليس مؤامرة وإنما نجاح اقتصادي قائم على التخطيط منذ قرون، معتبرًا أن الهدف الأساسي لهذه الكيانات هو مضاعفة الثروة والسيطرة على المصالح العالمية.

وأكد عكاشة على أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي للسياسة، وأن من يسعى إلى الملك الاقتصادي العالمي يملك القدرة على إدارة السياسة الدولية وتوجيه مساراتها.

