شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: مدبولي يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة لمدينة برج العرب، وخدمات جديدة لحجاج السياحة 2026، ومعلومات المناخ يكشف أنسب وقت لزراعة المحاصيل الفترة المقبلة، وتكليفات عاجلة من "التنمية المحلية" للمحافظات بشأن عيد الأضحى المبارك.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة لمدينة برج العرب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بحي شرق ومركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 18 حتى 21 مايو 2026.

فنادق ومخيمات 5 نجوم.. ما الخدمات الجديدة لحجاج السياحة 2026؟

قال محمد أنور، عضو غرفة شركات السياحة، إن برامج الحج السياحي هذا العام شهدت طفرة كبيرة في مستوى الخدمات والتنظيم، خاصة داخل مخيمات المشاعر المقدسة وبرامج الحج الاقتصادي، التي تُعد الأكثر إقبالًا بين المواطنين.

10 أيام بدون موجات حارة.. ما هو أنسب وقت لزراعة المحاصيل الفترة المقبلة؟

شهدت مصر بداية من يوم أمس الخميس تحسنًا نسبيًا في الأجواء بعد موجات الحرارة الشديدة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وسط توقعات باستمرار الطقس الربيعي المعتدل لمدة تصل إلى 10 أيام على الأقل، وهو ما يفتح الباب أمام المزارعين لإعادة تنظيم عمليات الزراعة والري والتسميد بما يتناسب مع التغيرات المناخية الحالية.

توجيهات عاجلة من "التنمية المحلية" للمحافظات بشأن عيد الأضحى المبارك

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الاستعداد فى كافة المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.

المتحدث العسكري يعلن مواعيد عرض الأسبوع الخامس من سلسلة "حكاية بطل"

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عن مواعيد عرض سلسلة أفلام "حكاية بطل" للأسبوع الخامس، والتي تُعرض في تمام الساعة السابعة مساءً خلال الأسبوع المقبل.

وزير التموين: مصر تستهدف إنشاء مركز عالمي للحبوب والزيوت الغذائية

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، وألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الروسي الخامس للحبوب، المنعقد بمدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026، وذلك بحضور ديمتري باتروشيف نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، وأوكسانا لوت وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجالات الحبوب والأمن الغذائي.

الزراعة: إزالة 40 حالة تعد واسترداد أكثر من 42 ألف متر ببرج العرب

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح قطاع الاستصلاح في إزالة 40 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة إجمالية تقدر تزيد على 42 ألف متر مربع، خلال النصف الأول من مايو الجاري بالإضافة الى بحث وفحص 40 نقطة متغير مكاني، تم الرد عليها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين ، وذلك بمركز ومدينة برج العرب بمراقبتي بنجر السكر ومطروح.

التضامن: جاهزية كاملة لتصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات ومنى

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية عن آخر استعدادات البعثة لتصعيد الحجاج إلى مشعري عرفات ومني، وذلك عقب اكتمال وصول الأفواج إلى مكة المكرمة.

