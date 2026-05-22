أستاذ زراعة: الدلتا الجديدة يعادل إنشاء 3 محافظات.. ويدعم الأمن الغذائي القومي

كتب : حسن مرسي

07:07 م 22/05/2026

مشروع الدلتا الجديدة

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية الشاملة يجمع بين الزراعة والصناعة والخدمات.

وأوضح أبو اليزيد خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، ومن المتوقع أن يستوعب 2.5 مليون أسرة.

وأشار إلى أن المشروع يوفر ما بين 2 إلى 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بمشاركة 150 شركة وطنية في تنفيذه.

ولفت إلى أن "المشروع فيه 12 ألف كيلومتر طرق رئيسية وفرعية، وشبكة كهرباء 2000 ميجاوات، ومحطة الحمام لمعالجة الصرف من أكبر محطات العالم".

وأكد أن محطة "الحمام" تعيد تدوير مياه الصرف التي كانت ترمى بالبحر المتوسط، لتصبح مصدرًا رئيسيًا لاستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة.

وشدد أستاذ الزراعة على أن قرب المشروع من مطاري برج العرب وسفنكس وموانئ الإسكندرية يجعله مركزًا لوجستيًا للتصنيع الغذائي والتصدير.

