إعلان

وزير الري: تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ وتكريك بوغازي رشيد وجمصة لتأمين حركة الصيد

كتب : أحمد الجندي

11:19 ص 20/05/2026

هاني سويلم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف عدد من أعمال حماية الشواطئ المصرية.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف أعمال حماية الشواطئ شرق مصب مصرف جمصة، وأعمال التكريك لخدمة الصيادين بمصب فرع رشيد ومصب مصرف جمصة.

وصرح "سويلم" بأن الوزارة نفذت العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية من النوات البحرية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال حماية وتكريك للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية، لضمان الحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم، بما يسمح باستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات.

وتابع: "تقوم الوزارة بأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، حيث يُعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلى البحر، مما يمنحه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتهدف أعمال التكريك إلى توفير ممر ملاحي آمن لمراكب الصيد، وإزالة الترسيبات المتراكمة على الجانب الشرقي للبوغاز".

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال حماية وتكريك مصب مصرف جمصة بإجمالي ١٢٠ ألف متر مكعب، وزيادة أطوال اللسان الشرقي والغربي للمصرف، وتنفيذ عدد ثلاثة رؤوس حجرية شرق المصب، واستخدام نواتج التكريك في التغذية بين الرؤوس شرق مصب مصرف جمصة، لتوفير ممر ملاحي آمن لمراكب الصيد من وإلى البحر.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الري هاني سويلم حماية الشواطئ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبو الغيط يحذر من تغلغل إسرائيل بالقرن الإفريقي ويدين خطوة "أرض الصومال"
شئون عربية و دولية

أبو الغيط يحذر من تغلغل إسرائيل بالقرن الإفريقي ويدين خطوة "أرض الصومال"
الحرس الثوري يحذر: إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري يحذر: إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة
توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك
رياضة محلية

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك

"تعقيم شامل وتوعية للعاملين".. تحرك استباقي من "السياحة" لمواجهة إيبولا
أخبار مصر

"تعقيم شامل وتوعية للعاملين".. تحرك استباقي من "السياحة" لمواجهة إيبولا
كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
علاقات

كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء
تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم