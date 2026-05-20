عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف عدد من أعمال حماية الشواطئ المصرية.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف أعمال حماية الشواطئ شرق مصب مصرف جمصة، وأعمال التكريك لخدمة الصيادين بمصب فرع رشيد ومصب مصرف جمصة.

وصرح "سويلم" بأن الوزارة نفذت العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية من النوات البحرية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال حماية وتكريك للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية، لضمان الحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم، بما يسمح باستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات.

وتابع: "تقوم الوزارة بأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، حيث يُعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلى البحر، مما يمنحه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتهدف أعمال التكريك إلى توفير ممر ملاحي آمن لمراكب الصيد، وإزالة الترسيبات المتراكمة على الجانب الشرقي للبوغاز".

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال حماية وتكريك مصب مصرف جمصة بإجمالي ١٢٠ ألف متر مكعب، وزيادة أطوال اللسان الشرقي والغربي للمصرف، وتنفيذ عدد ثلاثة رؤوس حجرية شرق المصب، واستخدام نواتج التكريك في التغذية بين الرؤوس شرق مصب مصرف جمصة، لتوفير ممر ملاحي آمن لمراكب الصيد من وإلى البحر.