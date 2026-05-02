صحة النواب عن "الطيبات": التوقف عن الإنسولين جريمة والادعاء بتعافي السرطان بدون كيماوي دجل

كتب : حسن مرسي

08:26 م 02/05/2026

أكد الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما يسمى بنظام الطيبات المنسوب للطبيب الراحل ضياء العوضي لا يستند لأي أساس علمي، مشددا على عدم فتح باب الجدل فيما يمس صحة المرضى.

وأوضح سيف، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن التطور الطبي رفع متوسط عمر الإنسان إلى 90-100 عام مقارنة بالقرن الماضي.

وقال رئيس لجنة الصحة: "توقف مريض السكر عن الإنسولين جريمة، والادعاء بتعافي مرضى السرطان دون الكيماوي دجل".

وأشار إلى أن أي فكرة طبية تحتاج تجارب سريرية منضبطة على مجموعات مرضى قبل تعميمها، وليس مجرد إطلاق تصريحات.

وشدد الدكتور شريف سيف على أن هذه الأفكار تمثل خطرا مباشرا على حياة المرضى، معلنا أن البرلمان يستعد لتغليظ عقوبات الترويج للأكاذيب الطبية.مُفصلاً.

